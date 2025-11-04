Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương 04/11/2025 08:53

(PLO)- Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Sáng 4-11, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Theo đó, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Dự hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng...

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định cho Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị cho bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy; đồng thời điều động tham gia Ban Bí thư khóa XIII, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá tân Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận và các đoàn thể.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu giao nhiệm vụ cho Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: CTV

Trong thời gian được phân công làm Bí thư thành ủy Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài đã cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; các mục tiêu, chỉ tiêu của thành phố được Trung ương giao đều được Hà Nội hoàn thành và hoàn thành xuất sắc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng thời gian tới bà Bùi Thị Minh Hoài cùng với tập thể Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể trung ương sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội MTTQ, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tin tưởng giao cho trọng trách lớn lao là người đứng đầu Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Bà cũng khẳng định nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm.