Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng 31/12/2025 16:36

(PLO)- Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được phân công giữ chức Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Chiều 31-12, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giữ chức Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị cho bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: ĐẢNG CỘNG SẢN

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1970, quê ở Ninh Bình; là Cử nhân Tâm lý giáo dục, PGS.TS Tâm lý học, Cử nhân lý luận chính trị.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà đã trải qua các vị trí công tác như Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: TTXVN

Đến tháng 4-2020, bà được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Tháng 3-2023, bà Nguyễn Thị Thu Hà được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định làm Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam. Cùng tháng 3 này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hiệp thương cử bà Hà giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.