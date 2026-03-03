TS Trương Minh Huy Vũ: Tham mưu giải pháp để TP.HCM tăng trưởng hai con số 03/03/2026 06:07

(PLO)- Với vai trò Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, TS Trương Minh Huy Vũ cam kết tích cực tham mưu các giải pháp, tạo động lực cho TP.HCM bứt phá, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026.

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra vào ngày 15-3 tới đây, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 8 TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 8 bao gồm các phường: Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa và Tân Phú.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM. Ảnh: BTC

Nhận thức vai trò đại biểu Quốc hội, TS Trương Minh Huy Vũ cam kết nếu trúng cử sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri để lắng nghe, phản ánh trung thực kiến nghị đến Quốc hội và các cơ quan thẩm quyền.

Ông khẳng định sẽ chủ động theo dõi, giám sát việc giải quyết các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, đảm bảo phản hồi từ cơ quan chức năng đúng quy định pháp luật. Đồng thời, ông cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, không ngừng rèn luyện đạo đức, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và lãng phí.

Với vai trò Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, TS Trương Minh Huy Vũ sẽ tích cực tham mưu các giải pháp chính sách đặc thù, đột phá liên quan quy hoạch tổng thể TP.HCM.

Trọng tâm là tái cấu trúc không gian phát triển, khơi thông điểm nghẽn, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và hình thành đô thị đa trung tâm gắn với phát triển giao thông công cộng (TOD). Điều này nhằm tạo động lực cho TP.HCM bứt phá trong kỷ nguyên mới, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay năm 2026.

Với trọng trách Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, TS Trương Minh Huy Vũ khẳng định tập trung hiện thực hóa mục tiêu xây dựng trung tâm này thành kênh dẫn vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược như hệ thống Metro, TOD và Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ.

Ông cũng sẽ thúc đẩy thử nghiệm (sandbox) cho các sản phẩm công nghệ tài chính mới nhằm thu hút các định chế tài chính lớn, hình thành hệ sinh thái tài chính hiện đại và thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho TP.

Tiểu sử của TS Trương Minh Huy Vũ: