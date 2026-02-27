3 khu vực ở miền núi Quảng Trị được bỏ phiếu bầu cử sớm 27/02/2026 15:08

(PLO)- Ba khu vực miền núi ở xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị được bỏ phiếu bầu cử sớm do đi lại rất khó khăn.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia vừa đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị cho phép ba khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sớm hơn bảy ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Các khu vực này sẽ bỏ phiếu bầu cử vào ngày 8-3.

Ba khu vực này thuộc xã Trường Sơn, gồm khu vực bỏ phiếu số 13 tại bản Dốc Mây, khu vực bỏ phiếu số 16 tại bản Hôi Rấy, khu vực bỏ phiếu số 17 tại bản Nước Đắng.

Người dân bản Hôi Rấy và bản Nước Đắng phải di chuyển bằng thuyền nhiều tiếng đồng hồ mới tới được trung tâm. Ảnh: TH

Theo ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, ở các khu vực vùng sâu vùng xa, người dân đi lại rất khó khăn nên tính toán một cách phù hợp trong các phương án để đảm bảo quyền được bầu cử của người dân.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị đã báo cáo, đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, cho phép ba khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Trường Sơn được tổ chức bỏ phiếu sớm, trước bảy ngày.

Lý do bầu cử sớm vì xã Trường Sơn có nhiều thôn, bản, đường đi lại rất khó khăn, nhất là bản Dốc Mây phải đi bộ đường rừng mất 6-9 tiếng đồng hồ mới đến trung tâm và bản Hôi Rấy.

Bản Nước Đắng phải di chuyển bằng thuyền máy 2-3 tiếng đồng hồ mới đến trung tâm. Với điều kiện như vậy, các tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ trong thời gian một ngày để tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử là hết sức khó khăn, ảnh hưởng tiến độ.