Quảng Trị lên phương án phát triển 23 đô thị đến năm 2030 27/02/2026 11:17

(PLO)- Đến năm 2030, toàn tỉnh Quảng Trị sẽ có 2 đô thị loại II và 21 đô thị loại III với tỉ lệ đô thị hóa đạt khoảng 37%.

Năm 2030 sẽ có 23 đô thị

Sáng 27-2, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7 để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,6%.

Xem xét, thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia điều chỉnh, các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; phù hợp với không gian phát triển mới của tỉnh sau sáp nhập.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VIII. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Xem xét, thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, quyết định việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 nhằm tháo gỡ vướng mắc về tiến độ thực hiện các dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Các đại biểu tham dự đã sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung quan trọng cũng như đề xuất phương án để thực hiện các kế hoạch đề ra một cách hiệu quả, thiết thực. Qua đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nội dung tại kỳ họp.

Đồng Hới nhìn từ trên cao. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Tỉnh Quảng Trị xác định đến năm 2030, toàn tỉnh được tổ chức với 23 đô thị, bao gồm 2 đô thị loại II gồm đô thị Đồng Hới và Đô thị Đông Hà; 21 đô thị loại III gồm Ba Đồn, Quảng Trị, Quảng Ninh, Hoàn Lão, Lệ Thủy, Lao Bảo, Quy Đạt, Đồng Lê, Phong Nha, Nông Trường Việt Trung, Nông Trường Lệ Ninh, Hồ Xá, Cửa Tùng, Bến Quan, Cam Lộ, Gio Linh, Cửa Việt, Krông Klang, Khe Sanh, Diên Sanh, Ái Tử. Tỉ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2030 đạt khoảng 37%.

Tổ chức, sắp xếp điểm dân cư nông thôn có quy mô phù hợp với điều kiện của từng địa bàn. Hệ thống điểm dân cư nông thôn được quy hoạch các công trình chức năng, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kết cấu hạ tầng xã hội đồng bộ.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Tỉnh Quảng Trị cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện như vận hành tổ chức bộ máy, chính quyền hai cấp hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

Song song đó, tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, lấy công nghiệp năng lượng, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và logistics, vận tải, thương mại làm động lực tăng trưởng.

Định vị Quảng Trị là một trong các điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam. Ảnh: MT.

Hình thành các cực tăng trưởng gắn với Khu kinh tế Hòn La và Khu kinh tế Đông Nam; phát huy vai trò 2 cảng biển nước sâu, 2 cảng hàng không, các cửa khẩu quốc tế và hệ thống giao thông trục dọc, trục ngang để mở rộng không gian phát triển và kết nối liên vùng, liên quốc gia.

Thực hiện đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, tạo việc làm bền vững.

Đồng thời, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền người dân giao nộp vũ khí, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Ảnh: MT

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, ma túy, tội phạm xuyên quốc gia.

Tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng - an ninh và bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh con người.