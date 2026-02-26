Thường trực Thành ủy TPHCM chỉ đạo gỡ khó cho cơ sở trong đền bù, giải phóng mặt bằng 26/02/2026 17:03

(PLO)- Thường trực Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết luận về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026

Theo đó, Thường trực Thành ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn TP.

Các nội dung công việc được triển khai nghiêm túc, chủ động; công tác điều hành linh hoạt; các hoạt động chăm lo được thực hiện kịp thời, chu đáo, đúng đối tượng. Những kết quả đạt được thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đảm bảo mọi người, mọi nhà vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TP.HCM- kỷ niệm 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976 - 2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng (1911 - 2026).

Đây là những dấu mốc lịch sử quan trọng, đồng thời là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, tạo nền tảng cho nhiệm kỳ 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng trên 10%, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền địa phương hai cấp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Từ đó, Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành tập trung bắt tay vào công việc ngay từ những ngày đầu tiên sau nghỉ Tết Nguyên đán, thực hiện rà soát toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2026 theo tinh thần tổng thể, đồng bộ, vừa trước mắt vừa lâu dài, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt.

Trước mắt, từ nay đến hết tháng 3, tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; tổ chức tuyển quân năm 2026 đảm bảo số lượng, chất lượng theo yêu cầu.

Các cấp, các ngành khẩn trương rà soát, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng ngành, đơn vị để tăng tốc triển khai thực hiện, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trên 10%.

Tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao trách nhiệm các Ban Chỉ đạo của TP.HCM, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và chuyển đổi số.

Khẩn trương rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung các chương trình, dự án, đề án nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chỉ đạo của Tổng Bí thư; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp; rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ năm 2026; đồng thời xử lý các công việc còn tồn đọng, đề ra giải pháp thực hiện đảm bảo tiến độ, yêu cầu.

Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn, củng cố năng lực và tháo gỡ khó khăn cho cấp cơ sở, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đầu tư công...