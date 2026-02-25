Sắp có cơ chế 'mở đường' cho doanh nghiệp nhà nước thuê giám đốc, tổng giám đốc 25/02/2026 22:12

(PLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ cần “thiết kế lại” nghị định quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Chiều 25-2, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về xây dựng dự thảo Nghị định quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản tư duy quản lý, hướng tới quản trị hiện đại, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước.

Do đó, việc xây dựng dự thảo Nghị định quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không chỉ xử lý các vấn đề kỹ thuật, mà phải đặt trên nền tảng lớn hơn là quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết 79 và chương trình hành động của Chính phủ để khẩn trương đưa Nghị quyết 79 vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Theo bà Trà, nguyên tắc xuyên suốt khi xây dựng dự thảo Nghị định là vừa quán triệt Nghị quyết 79, vừa tuân thủ các quy định của Đảng về công tác cán bộ, đồng thời bảo đảm thống nhất với quy định liên quan. Tinh thần cốt lõi là chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại. Mục tiêu đến năm 2030, 100% tập đoàn, tổng công ty nhà nước áp dụng các nguyên tắc quản trị theo chuẩn mực của OECD.

Cùng với đó, yêu cầu đặt ra là tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, phân cấp phải gắn với phân định rạch ròi, minh bạch thẩm quyền bổ nhiệm giữa Thủ tướng, cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp, bảo đảm không chồng chéo, không bỏ trống trách nhiệm.

Phó Thủ tướng lưu ý tập trung vào hai chức danh then chốt là Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc – những vị trí có vai trò quyết định trong hoạch định chiến lược và tổ chức điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh cơ chế phân cấp rõ ràng, văn bản cần quy định cụ thể trường hợp “cần thiết, cấp bách” để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và thực hiện các quy trình cán bộ liên quan. Quy định này nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn.

Nghiên cứu kỹ việc thí điểm cơ chế đặc thù thuê giám đốc, tổng giám đốc

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu nghiên cứu kỹ việc thí điểm cơ chế đặc thù thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, cần thiết kế một điều khoản riêng về cơ chế thí điểm, có phạm vi, địa chỉ cụ thể và thời hạn rõ ràng để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng. Khi thực hiện cơ chế thuê, tuyển dụng đặc thù, có thể không áp dụng cứng nhắc các yêu cầu về quy hoạch, thâm niên, thời gian giữ chức vụ như quy định chung, miễn là người được lựa chọn có năng lực quản trị, có thành tích, sản phẩm cụ thể.

Phó Thủ tướng lưu ý khi đã trao quyền thì cần trao thực chất, không đặt thêm nhiều tầng nấc xin ý kiến, báo cáo, làm giảm tính chủ động của doanh nghiệp.

Đối với công tác đánh giá, xếp loại hàng năm, bà Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đổi mới theo hướng lấy hiệu quả làm trung tâm, cho phép doanh nghiệp áp dụng các công cụ đánh giá hiện đại như KPI hoặc các phương thức tiên tiến khác... Bên cạnh phân cấp mạnh mẽ, dự thảo Nghị định mới cũng phải bổ sung cơ chế kiểm soát, giám sát quyền lực chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng ngừa xung đột lợi ích…

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tinh thần Nghị quyết 79 là khuyến khích đội ngũ quản lý doanh nghiệp năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Do đó, Bộ Nội vụ và các bộ ngành cần nghiên cứu cơ chế bảo vệ cán bộ quản lý doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để bổ sung vào dự thảo Nghị định. Trong trường hợp rủi ro do yếu tố khách quan, bất khả kháng, cần có quy định rõ ràng để bảo vệ người thực thi, tạo tâm lý yên tâm đổi mới, sáng tạo.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ trước yêu cầu mới, cần “thiết kế lại” nghị định trên nền tảng tư duy mới của Nghị quyết 79, kế thừa nội dung hợp lý, đồng thời đổi mới toàn diện những nội dung chưa phù hợp.

“Nghị định phải được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt, dễ hiểu, dễ thực hiện, vừa bảo đảm nguyên tắc quản lý vốn nhà nước, vừa tạo động lực để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn” - Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn để sớm trình Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 3 tới.