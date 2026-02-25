Lãnh đạo TP.HCM giám sát thực địa công tác tổ chức bầu cử 25/02/2026 20:40

(PLO)- Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc giám sát thực địa tại BV Từ Dũ, nơi dự kiến có hơn 2.000 cử tri là phụ sản và thân nhân sẽ bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 1 phường Bến Thành.

Chiều 25-2, đoàn kiểm tra, giám sát số 1 theo Kế hoạch 83 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử tại phường Sài Gòn và phường Bến Thành.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì giám sát. Ảnh: THANH THÙY

Mỗi lá phiếu là trách nhiệm của công dân

Báo cáo đoàn, Bí thư Đảng uỷ phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga, cho biết phường Bến Thành có hơn 45.600 cử tri với 27 khu phố, 5 đơn vị thuộc Công an TP.HCM và Công an phường, 2 bệnh viện phụ sản. Toàn phường có 16 đơn vị bầu cử tương ứng với 16 khu vực bỏ phiếu.

Vừa qua, phường đã tiếp nhận và xử lý 35 ý kiến của cử tri liên quan đến việc lập danh sách cử tri. Phường bám sát các hướng dẫn của Uỷ ban bầu cử TP.HCM cũng như các quy định hiện hành trong thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử.

Mới đây, phường Bến Thành rà soát, ghi nhận ứng cử viên đồng thời là thành viên tổ bầu cử, do đó đã bố trí trường hợp đó sang tổ bầu cử khác. Phường cũng đã xây dựng 22 tình huống giả định để xử lý kịp thời khi phát sinh tình huống thật.

Đáng chú ý, phường dự kiến sẽ có hơn 2.000 cử tri tại bệnh viện phụ sản. Phường Bến Thành đã phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Phụ sản quốc tế Sài Gòn lập danh sách, tiếp tục rà soát danh sách cử tri đến cận ngày bầu cử để đảm bảo quyền bầu cử của cử tri.

Trong đó, phường bố trí cử tri là phụ sản và thân nhân bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 1. Để tạo điều kiện tối đa cho đối tượng cử tri này, tổ bầu cử số 1 sẽ đem thùng phiếu phụ đến từng phòng để cử tri bỏ phiếu.

Tại phường Sài Gòn, có hơn 29.500 cử tri với 14 khu vực bỏ phiếu.

Bí thư Đảng uỷ phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát cho biết tất cả tiến độ công tác tổ chức đều đảm bảo, không phát sinh khó khăn hoặc đơn thư, khiếu nại.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc biểu dương hai địa phương đã chủ động, chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử theo đúng chỉ đạo và yêu cầu.

Về các nhiệm vụ sắp tới, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các địa phương tập trung rà soát các biểu mẫu gắn với tập huấn theo phương pháp cùng tham gia như thực tập, thực hành, tạo mô hình, mô phỏng bằng các video clip hoặc tổ chức thực hiện phòng bầu cử mẫu… Ông cũng yêu cầu thường xuyên rà soát, kiện toàn nhân sự ở các vị trí, công việc dự kiến bố trí phục vụ công tác bầu cử.

Trong công tác tuyên truyền, ông yêu cầu không chỉ tuyên truyền để người dân hiểu về công tác bầu cử, mà đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của toàn dân. Người dân được tôn trọng, được phát huy quyền làm chủ và nghĩa vụ của công dân đối với việc quyết định chọn cử người đại diện cho mình tham gia các cơ quan dân cử để xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

“Tuyên truyền ở đây là để người dân có đầy đủ thông tin, từ đó thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong gắn bó với địa phương.

Tuyên truyền để thấy mỗi lá phiếu là trách nhiệm của công dân trong chọn lựa người đủ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện và là đại diện tiêu biểu; để cử tri thấy việc quyết định lá phiếu chọn lựa người đại diện cho mình là việc xác đáng, việc cần và việc phải làm”, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc lưu ý đây là thời điểm quan trọng nhất để niêm yết, rà soát, bổ sung, tích hợp và làm chính xác dữ liệu của công dân và cử tri. Do đó, các địa phương phải quan tâm làm tốt công tác nhằm giúp quản lý địa bàn thời gian tới sâu sát hơn, chặt chẽ hơn.

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM cũng bày tỏ kỳ vọng Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị hai phường vận động đạt 100% cử tri trên địa bàn đi bầu cử, qua đó phát huy dân chủ cơ sở và dân chủ trực tiếp.



Sau khi làm việc với hai địa phương, ông Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đã khảo sát tại Bệnh viện Từ Dũ - nơi dự kiến có hơn 2.000 cử tri là phụ sản và thân nhân sẽ bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 1 phường Bến Thành.

Ông Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đã khảo sát tại Bệnh viện Từ Dũ - nơi dự kiến có hơn 2.000 cử tri. Ảnh: THANH THÙY

Ngoài ra, còn có cử tri là các nạn nhân nhiễm chất độc da cam đang sống tại làng Hoà Bình thuộc Bệnh viện Từ Dũ.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu phường Bến Thành phối hợp cùng Bệnh viện Từ Dũ tổ chức chuẩn bị bầu cử chu đáo, từ khâu tuyên truyền, lập danh sách đến tổ chức bỏ phiếu. Trong đó, cần thường xuyên tuyên truyền, động viên các cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Đảm bảo quyền bầu cử của công nhân

Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra, giám sát do Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân dẫn đầu đã giám sát công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cùng đoàn giám sát công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: THANH TUYỀN

Báo cáo tại đây, phường Bình Trưng, thông tin sau ba lần hiệp thương, phường có 50 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường.

Toàn phường Bình Trưng có 10 đơn vị bầu cử, 29 tổ bầu cử tương ứng với 29 khu vực bỏ phiếu, bố trí 116 hòm phiếu (87 hòm phiếu chính và 29 hòm phiếu phụ). Tổng số cử tri rà soát là hơn 57.000 cử tri.

Phường Phước Long có 60 khu vực bỏ phiếu và 1 khu vực bỏ phiếu riêng (Trung đoàn Tên Lửa 236), thành lập 61 tổ bầu cử tương ứng với 61 khu vực bỏ phiếu. Qua 3 lần hiệp thương, phường chính thức giới thiệu 50 người ứng cử đại biểu HĐND phường.

Bí Thư Đảng uỷ phường Phước Long Phạm Hoài Minh Tân báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: THANH TUYỀN

Với phường Long Trường, sau kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, đã lập danh sách chính thức 42 đại biểu ứng cử để bầu ra 25 đại biểu là HĐND phường cho nhiệm kỳ tới.

Phường Long Trường sẽ có 8 ban bầu cử tương ứng với 8 đơn vị bầu cử, 31 khu vực bỏ phiếu. Đến nay, phường cũng đã tiến hành lập danh sách cử tri với 28.630 cử tri và tiến hành niêm yết danh sách cử tri công khai, minh bạch tại 32 trụ sở khu phố, nhà sinh hoạt cộng đồng tại các chung cư.

Thay mặt đoàn giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân ghi nhận những cố gắng của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Ông cũng đề nghị các phường rà lại danh sách ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND đã chính xác các thông tin hay chưa; sử sụng mạng xã hội, các nhóm của dân cư thông qua Zalo để tuyên truyền theo đúng pháp luật về công tác bầu cử.

Về danh sách cử tri, công tác vận động nhân dân đi bầu cử, ông Huỳnh Thanh Nhân lưu ý cần quan tâm đến cử tri ở các khu vực ký túc xá, các khu lưu trú, công nhân tại các khu vực nhà trọ công nhân; phải xem có doanh nghiệp nào tăng ca vào ngày bầu cử (15-3) để có sự sắp xếp thuận tiện cho cử tri đi bầu, đảm bảo quyền lợi của cử tri.