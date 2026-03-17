Danh sách 76 người trúng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng 17/03/2026 19:07

Chiều 17-3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa XI nhiệm kỳ 2026 – 2031 họp phiên thứ ba để nghe báo cáo kết quả cuộc bầu cử.

Theo báo cáo, trên địa bàn TP có 1.784 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri của TP là hơn 2,06 triệu.

Cử tri phường Hải Châu, TP Đà Nẵng bỏ phiếu bầu sáng 15-3. Ảnh: TẤN VIỆT

Hầu hết các khu vực bỏ phiếu đã tổ chức lễ khai mạc sớm trước 7 giờ ngày 15-3. Ngay sau khai mạc, cử tri ở các địa phương đã đi bầu cử đông đủ. Diễn biễn cuộc bầu cử ở TP khá khẩn trương, sôi nổi.

Đúng 19 giờ cùng ngày, các tổ bầu cử đạt 100% cử tri đi bầu đã tuyên bố kết thúc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu. Toàn TP đã có 99,92% cử tri đi bầu.

Tại Đà Nẵng có 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 18 người do địa phương giới thiệu, sáu người do Trung ương giới thiệu ứng cử. Số đại biểu trúng cử là 14 người. Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP, Đà Nẵng có 125 người ứng cử, số đại biểu trúng cử là 76 người. Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.

Xem danh sách 76 người trúng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng TẠI ĐÂY.