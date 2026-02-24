Thủ tướng: 'Không từ bỏ cơ hội cứu người dù là nhỏ nhất' 24/02/2026 19:52

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn đội ngũ thầy thuốc luôn giữ trọn y đức, vững vàng y thuật, nâng tầm y lý, vượt qua nghịch cảnh, tất cả vì sức khỏe của nhân dân.

Chiều 24-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và giám đốc các bệnh viện trung ương nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện Trung ương nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.

﻿Ảnh: NHẬT BẮC

Nhiều thành tựu y tế mang tầm vóc khu vực và quốc tế

Tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết vượt qua những hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19, ngành y tế nước nhà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Điển hình là tuổi thọ trung bình đạt và vượt mức 74,5 tuổi vào năm 2025 cùng với tỉ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi ngày càng giảm.

Việt Nam hiện được quốc tế đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ lĩnh vực y tế. Ước tính trong năm 2025, ngành thực hiện đạt trọn vẹn 3/3 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 8/9 chỉ tiêu chuyên ngành.

Khâu đột phá của ngành y tế thời gian qua chính là công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, giúp tháo gỡ hàng loạt vướng mắc phát sinh trong mua sắm, đấu thầu, thanh quyết toán BHYT, cấp phép lưu hành thuốc và thiết bị y tế cũng như giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Nhờ đó, nhiều cơ sở khám chữa bệnh đã được đầu tư xây dựng hiện đại, làm chủ các kỹ thuật y học tiên tiến tiệm cận trình độ thế giới như ghép đa mô tạng, can thiệp tim mạch, phẫu thuật nội soi bằng robot, hỗ trợ sinh sản, ứng dụng tế bào gốc và y học hạt nhân trong điều trị ung thư.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Song song đó, công tác quản lý dược và trang thiết bị y tế cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Số lượng cơ sở sản xuất thuốc trong nước đã tăng từ 158 nhà máy vào năm 2015 lên 240 nhà máy vào năm 2024, đáp ứng trên 70% nhu cầu thị trường về số lượng, chiếm 47% về giá trị và đã vươn tầm xuất khẩu.

Cả nước hiện sở hữu 7 nhà máy sản xuất vaccine với 16 loại khác nhau, cung cấp 10 trên 12 loại vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Về chuyển đổi số, sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID đã hoàn thành trên 27 triệu hồ sơ, đồng thời có 71,3% bệnh viện trên toàn quốc triển khai bệnh án điện tử.

6 nhiệm vụ trọng tâm đưa y tế bước vào kỷ nguyên mới

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy thuốc, chuyên gia, nhà khoa học và nhân viên y tế vì những cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nhắc lại triết lý của Hippocrates và lời dạy lương y như từ mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng nhấn mạnh nghề y là biểu tượng của sự hi sinh, lòng nhân ái và trí tuệ. Các y bác sĩ vừa dùng y lý, y thuật để chữa lành bệnh tật, vừa là những thiên thần áo trắng dùng y đức để thắp sáng niềm tin trong cuộc sống.

Thủ tướng khẳng định lịch sử phát triển của ngành y tế luôn gắn liền với vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức. Lực lượng này đã tạo ra những bước tiến quan trọng từ dự phòng, chẩn đoán, điều trị đến hoạch định chính sách.

"Đảng và Nhà nước luôn xác định việc chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Mới đây nhất, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72 về các giải pháp đột phá bảo vệ sức khỏe nhân dân và Nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ, trong đó yêu cầu đội ngũ trí thức ngành y phải đi đầu trong nghiên cứu và làm chủ các công nghệ hiện đại", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao sức khỏe, tầm vóc và tuổi thọ người Việt trong kỷ nguyên phát triển mới, Thủ tướng đề nghị toàn ngành y tế quán triệt 6 định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, đội ngũ nhà khoa học và cán bộ y tế phải là lực lượng quyết định đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thông qua các công trình nghiên cứu, công nghệ mới và các mô hình quản trị minh bạch, hiệu quả.

Thứ hai, ngành cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực y tế cơ sở và y tế dự phòng, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền và sắp xếp bộ máy tinh gọn, đặc biệt là hoàn thiện chức năng của trạm y tế cấp xã.

Thứ ba, cần tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội theo tinh thần 3 có gồm sự đóng góp của Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh phương châm "5 không", gồm: Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, không gây phiền hà cho bệnh nhân và không từ bỏ cơ hội cứu người dù là nhỏ nhất.

Cùng với đó là yêu cầu thúc đẩy hợp tác công tư để hệ thống y tế tư nhân trở thành động lực quan trọng.

Thứ tư, ngành y tế phải chú trọng đầu tư hạ tầng, tái cấu trúc không gian điều trị để hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, đẩy mạnh cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo dịch bệnh.

Thứ năm, Thủ tướng yêu cầu xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc quốc tế, hoàn thiện cơ chế đặc thù trong đào tạo nhân lực chất lượng cao và tạo lập môi trường học thuật cởi mở để khuyến khích chuyển giao công nghệ.

Cuối cùng, các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Y tế, cần luôn lắng nghe, đồng hành và tạo mọi điều kiện để các nhà khoa học hiến kế cho Chính phủ trong hoạch định chính sách quốc gia.

Kết luận cuộc gặp, người đứng đầu Chính phủ kỳ vọng ngành y tế sẽ khắc phục nhanh chóng các hạn chế, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trước dịch bệnh và luôn có biện pháp xoay chuyển tình thế, sẵn sàng ứng phó với tình trạng già hóa dân số và phát triển kinh tế bạc.

Khẳng định việc đầu tư cho khoa học công nghệ và đội ngũ y bác sĩ chính là đầu tư cho tương lai sức khỏe dân tộc, Thủ tướng đã đúc kết và trao tặng đội ngũ thầy thuốc cả nước thông điệp 20 chữ vàng: "Giữ trọn y đức - Vững vàng y thuật - Nâng tầm y lý - Vượt qua nghịch cảnh - Tất cả vì dân".