Vỡ thai ngoài tử cung, sản phụ thoát ‘cửa tử’ khi 2 điều dưỡng kịp thời hiến máu 24/02/2026 09:44

(PLO)- Thai phụ mang thai lần 3, bị vỡ thai ngoài tử cung và được đưa đi cấp cứu sau 5 giờ chịu đau đớn tại nhà.

Ngày 24-2, bác sĩ Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa kịp thời cứu sống một thai phụ bị vỡ thai ngoài tử cung, mất rất nhiều máu.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 23-2, thai phụ T.T.B.T (40 tuổi, trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau dữ dội vùng bụng.

2 điều dưỡng của bệnh viện đã hiến máu kịp thời cứu thai phụ. Ảnh: BVCC

Người nhà cho biết thai phụ xuất hiện cơn đau khoảng 5 tiếng đồng hồ nhưng không hết nên đưa đi cấp cứu.

Thai phụ được xác định mang thai lần 3, có tiền sử 2 lần mổ lấy thai. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán thai phụ bị vỡ thai ngoài tử cung và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận thai phụ mất máu nhiều, ổ bụng chứa khoảng 1,5 lít máu. Do chồng không cùng nhóm máu, những người thân khác cũng không đủ điều kiện hiến máu, bệnh viện buộc phải huy động ngân hàng máu sống cứu thai phụ.

Rất may, 2 điều dưỡng của bệnh viện đã kịp thời hiến máu, góp phần quan trọng vào thành công của ca phẫu thuật, giúp thai phụ qua cơn nguy kịch.

Hiện sức khỏe thai phụ đã ổn định, đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.