Phát hiện nhiều kén sán trong cơ thể người đàn ông thích ăn đồ sống 22/01/2026 08:18

(PLO)- Nhiều kén sán được phát hiện trong mô vùng xương đùi và cẳng chân bệnh nhân có thói quen ăn đồ sống.

Ngày 22-1, Trung tâm Y tế khu vực Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) thông tin vừa ghi nhận một bệnh nhân nam có nhiều kén sán trong người. Đáng nói, người này có thói quen ăn đồ sống.

Trước đó, người bệnh T.T.H đến Trung tâm y tế để thăm khám sau khi có dấu hiệu mệt mỏi, đau nhức nhiều ở vùng chân, lưng và vận động khó khăn. Bác sĩ đã chỉ định chụp X- quang để kiểm tra.

Nhiều kén sán nằm trong mô vùng xương đùi và cẳng chân.

Qua kết quả chụp X- quang, BS Đỗ Hồng Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Thạch Hãn, cho biết phát hiện nhiều kén sán kích thước như hạt gạo nằm rải rác ở các mô vùng xương đùi và cẳng chân bệnh nhân.

Khai thác tiền sử dịch tễ, người bệnh cho biết có thói quen ăn đồ sống.

Bệnh nhân sau đó đã được chuyển lên tuyến trên điều trị với chẩn đoán nhiễm kén sán.

BS Thanh khuyến cáo người dân nên thực hiện ăn chín uống sôi, không ăn rau sống, thịt chưa nấu chín; đặc biệt là tiết canh.

Đồng thời, vệ sinh sạch sẽ nơi ở, đảm bảo thoáng mát; tẩy giun sán định kỳ 6 tháng một lần. Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý nguy hiểm.