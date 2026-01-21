TP.HCM có Bệnh viện Ký sinh trùng – Côn trùng đầu tiên ở phía Nam 21/01/2026 16:15

(PLO)- TP.HCM vừa có Bệnh viện Ký sinh trùng – Côn trùng đầu tiên tại khu vực phía Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu cho người dân.

Ngày 21-1, TS Giang Hán Minh, Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP.HCM (Bộ Y tế), cho biết TP.HCM vừa có Bệnh viện Ký sinh trùng – Côn trùng đầu tiên tại khu vực phía Nam.

Theo đó, Bệnh viện Ký sinh trùng – Côn trùng TP.HCM tọa lạc trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, TP.HCM. Bệnh viện có quy mô 36 giường, tổ chức khám và điều trị trong ngày tất cả các bệnh lý liên quan đến ký sinh trùng – côn trùng với hơn 150 mặt bệnh.

Ngoài ra, bệnh viện còn tư vấn và thực hiện chủng ngừa đầy đủ các loại vaccine cho trẻ em và người lớn.

Ngày 20-1, Ban Quản lý Dự án công trình y tế (Bộ Y tế) đã chính thức bàn giao Viện Sốt rét – Ký sinh trùng - Côn trùng TPHCM công trình tại xã Đông Thạnh. Ảnh: Đ.B

Trước đó, ngày 20-1, Ban Quản lý Dự án công trình y tế (Bộ Y tế) đã chính thức bàn giao công trình xây dựng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP.HCM tại xã Đông Thạnh. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 6.400 m², gồm 1 trệt, 3 lầu, với tổng diện tích sử dụng hơn 2.260 m².

Theo TS Giang Hán Minh, để bảo đảm hiệu quả và tránh lãng phí, Viện đã khẩn trương triển khai ngay Bệnh viện Ký sinh trùng – Côn trùng TP.HCM. Trong những ngày tới, các hoạt động khám bệnh, tư vấn và tiêm ngừa sẽ chính thức bắt đầu để phục vụ người dân.

Cũng theo TS Minh, ông đã ký quyết định phân công Thầy thuốc ưu tú, BS Nguyễn Đức Thắng, Phó Trưởng khoa Ký sinh trùng, trực tiếp quản lý, điều hành Bệnh viện Ký sinh trùng – Côn trùng TP.HCM.

BS Nguyễn Đức Thắng cho biết, với sự ủng hộ của Ban lãnh đạo Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP.HCM, toàn bộ nhân sự được điều động công tác tại bệnh viện sẽ nỗ lực hết mình, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mục tiêu là sớm đưa bệnh viện trở thành “địa chỉ đỏ” của người dân phía Nam trong khám, chữa các bệnh lý về ký sinh trùng và côn trùng.

Theo ghi nhận, khu vực phía Nam lâu nay chưa có cơ sở y tế chuyên khoa sâu điều trị các bệnh lý ký sinh trùng – côn trùng. Vì vậy, việc đưa Bệnh viện Ký sinh trùng – Côn trùng TP.HCM vào hoạt động được đánh giá là rất cần thiết, mang ý nghĩa thiết thực và đáng ghi nhận.

Khi chính thức đi vào hoạt động, bệnh viện chuyên khoa đầu tiên về ký sinh trùng – côn trùng ở phía Nam được kỳ vọng sẽ giúp người dân giảm bớt lo lắng khi mắc các bệnh lý liên quan, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.