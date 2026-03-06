Thả 9 vòng xoắn kim loại cứu bệnh nhân ung thư vòm hầu xuất huyết nguy kịch 06/03/2026 11:12

(PLO)- Nữ bệnh nhân xuất huyết nặng do ung thư vòm hầu xâm lấn động mạch cảnh trong, may mắn được các bác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ kịp thời can thiệp nội mạch cứu sống

Ngày 6-3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ vừa can thiệp nội mạch thành công, kịp thời cứu sống một ca xuất huyết nặng do ung thư vòm hầu xâm lấn động mạch cảnh trong.

Bệnh nhân nữ TTN (48 tuổi, ngụ xã Ngọc Tố, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều từ mũi và miệng, đã được xử trí cầm máu ban đầu tại tuyến trước.

Khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhân có tiền sử ung thư vòm hầu, đang hóa trị. Tại bệnh viện, bệnh nhân tiếp tục nôn ra máu đỏ tươi lượng nhiều kèm khó thở, huyết áp thấp, tình trạng nguy kịch.

Ê-kíp cấp cứu nhanh chóng hồi sức tích cực, truyền máu khẩn, đồng thời chụp cắt lớp vi tính (CT Scan) ghi nhận tổn thương vùng dạng khối choán chỗ khoang niêm mạc hầu lệch phải, xâm lấn vào động mạch cảnh trong tương ứng, có dấu hiệu thoát thuốc cản quang vào vùng hầu – họng cạnh bên và ổ giả phình động mạch cảnh trong đoạn dưới nền sọ.

Đánh giá bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ nhanh chóng chụp và can thiệp cầm máu dưới mạch số hóa xóa nền (DSA). Kết quả ghi nhận ổ giả phình động mạch cảnh trong phải đoạn cổ, dưới nền sọ, kích thước 4,2 x 4,8 mm, cổ túi phình rộng và đang chảy máu.

Sau can thiệp nội mạch, bệnh nhân ung thư vòm hầu bị xuất huyết được cứu sống. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ đã dùng bóng chẹn dòng chảy, kiểm soát lượng máu chảy ra từ túi phình và tiếp tục luồn vi ống thông siêu nhỏ chọn lọc đến vị trí túi phình; tiến hành thả 9 vòng xoắn kim loại (coils) để gây tắc hoàn toàn ổ giả phình và động mạch cảnh trong phải nhằm kiểm soát triệt để nguồn chảy máu.

Chụp kiểm tra từ động mạch cảnh trong trái cho thấy có tuần hoàn bàng hệ nuôi bán cầu não phải qua động mạch thông trước, đảm bảo tưới máu não sau can thiệp. Thời gian hoàn tất can thiệp là 90 phút.

Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, niêm hồng, không yếu liệt chi, sức khỏe phục hồi khả quan.

Theo BS CKII Nguyễn Công Định, Phụ trách khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, ung thư vòm hầu là một trong những ung thư vùng đầu – cổ có mức độ xâm lấn tại chỗ rất cao do đặc điểm giải phẫu đặc biệt của vòm hầu.

Trong ung thư vùng đầu mặt cổ, xuất huyết cấp là biến chứng nặng nề, có thể gây nguy kịch trong thời gian ngắn. Đặc biệt, xuất huyết do ung thư vòm hầu xâm lấn động mạch cảnh tuy là tình huống hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ mất máu ồ ạt trong thời gian rất ngắn.

Can thiệp nội mạch bằng kỹ thuật chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) kết hợp nút mạch được xem là giải pháp hiệu quả và ít xâm lấn, giúp kiểm soát nguồn chảy máu nhanh chóng, góp phần ổn định huyết động và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

Đây được đánh giá là phương pháp điều trị hiệu quả cao, thời gian thực hiện nhanh và mức độ xâm lấn tối thiểu so với phẫu thuật mở, rút ngắn thời gian hồi phục.

Trong những năm gần đây, tỉ lệ ứng dụng can thiệp nội mạch trong điều trị u vùng đầu mặt cổ ngày càng gia tăng, đặc biệt ở các trường hợp chảy máu cấp tính.