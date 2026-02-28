Cần Thơ: Ngành y tế đi bộ hướng về cơ sở, vận động được hơn 1,5 tỉ đồng 28/02/2026 10:19

(PLO)- Định hướng năm 2026 với nguồn kinh phí kêu gọi từ cuộc đi bộ hướng về y tế cơ sở hôm nay, ngành y tế Cần Thơ tiếp tục mở rộng, đầu tư phát triển lên 30 phòng khám bác sĩ gia đình.

Sáng 28-2, ngành y tế Cần Thơ tổ chức đi bộ với chủ đề “Ngành y tế Cần Thơ: Hướng về y tế cơ sở”.

Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TP, các sở ngành, đơn vị cùng tham gia đi bộ hướng về y tế cơ sở ngày 28-2. Ảnh: TP

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe và phát động các sở, ban, ngành, các đoàn thể, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ cho y tế cơ sở để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; tăng cường chất lượng khám và điều trị bệnh cho người dân tại địa phương.

Cuộc đi bộ hôm nay ngành y tế TP đã vận động được số tiền hơn 1,5 tỉ đồng từ các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, y tế cơ sở từ lâu đã được xác định là “người gác cổng”, tuyến đầu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây là nơi gần dân nhất, nhanh nhất để xử lý các tình huống cấp cứu, quản lý bệnh không lây nhiễm và phòng chống dịch bệnh.

TP Cần Thơ đã có những bước tiến dài trong bao phủ phủ mạng lưới y tế đến tận vùng sâu, vùng xa, các khu vực cù lao. Tuy nhiên, hệ thống y tế cơ sở của TP vẫn còn những khó khăn như cơ sở vật chất tại một số trạm y tế xuống cấp; trang thiết bị y tế còn thiếu hụt; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa yên tâm gắn bó với tuyến đầu.

Trong những năm vừa qua, với nguồn quỹ kêu gọi từ chương trình đi bộ hướng về y tế cơ sở, đến nay toàn TP đã triển khai được các phòng khám bác sĩ gia đình. Định hướng năm 2026, với nguồn kinh phí kêu gọi từ cuộc đi bộ hướng về y tế cơ sở hôm nay, ngành y tế tiếp tục mở rộng, đầu tư phát triển lên 30 phòng khám bác sĩ gia đình.

Các phòng khám bác sĩ gia đình không chỉ dừng lại ở khám chữa bệnh ban đầu, mà còn từng bước triển khai chăm sóc giảm nhẹ tại nhà cho người mắc bệnh mạn tính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sức khỏe và cấp thuốc điều trị bệnh mạn tính tại cộng đồng.

Trong năm 2025, từ nguồn kinh phí ủng hộ y tế cơ sở vận động từ các năm trước, Sở Y tế TP đã hỗ trợ triển khai mô hình bác sĩ gia đình tại 15 trạm y tế, trung tâm y tế khu vực trên địa bàn. Việc triển khai phòng khám bác sĩ gia đình trên địa bàn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc ban đầu theo hướng toàn diện và liên tục; giúp sàng lọc, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, chuyển tuyến phù hợp; hỗ trợ giảm quá tải bệnh viện tuyến trên.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi đi bộ của ngành y tế TP hướng về y tế cơ sở ngày 28-2: