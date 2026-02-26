Dự báo bệnh truyền nhiễm ở TP.HCM có thể tăng sớm 26/02/2026 17:48

(PLO)- Dự báo sau Tết, sốt xuất huyết có khả năng đến sớm hơn mọi năm. Các bệnh hô hấp như thủy đậu, cúm, não mô cầu… cũng có thể gia tăng tại nơi đông người.

Chiều 26-2, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM thường kỳ, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn TP đang được kiểm soát.

Theo bà Nga, sốt xuất huyết và tay chân miệng hiện có xu hướng giảm. Cụ thể, trong tuần nghỉ Tết Nguyên đán (18 đến 22 tháng Chạp), TP.HCM ghi nhận 452 ca sốt xuất huyết, giảm 57,7% và 281 ca tay chân miệng, giảm 56% so với trung bình 4 tuần trước.

TP không ghi nhận ổ dịch, không có ca bệnh nhóm A như cúm gia cầm, không phát hiện bệnh xâm nhập; bệnh do virus Nipah cũng chưa ghi nhận ca mắc. Dự báo sau Tết, số ca 2 bệnh trên có thể tiếp tục duy trì ở mức thấp theo chu kỳ.

Tuy nhiên, tay chân miệng thường tăng vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 (có thể đến tháng 5) và tháng 9; sốt xuất huyết năm nay có khả năng đến sớm hơn mọi năm. Các bệnh thủy đậu, cúm, não mô cầu… cũng có thể gia tăng tại nơi đông người. Ngành y tế cũng sẽ theo dõi chặt các bệnh lây từ động vật sang người.

Cúm gia cầm A/H5N1 vẫn tiềm ẩn nguy cơ; bệnh dại đặc biệt nguy hiểm vì khi phát bệnh gần như tử vong. TP.HCM vẫn ghi nhận ca dại, trong đó có trường hợp liên quan ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nên cần tăng cường kiểm soát.

Để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh truyền nhiễm, bà Nga cho biết Sở Y tế đã chỉ đạo duy trì giám sát, yêu cầu cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; tăng cường theo dõi tác nhân gây bệnh, giám sát cửa khẩu để phát hiện sớm.

Trạm y tế phối hợp trường học giám sát dịch, đẩy mạnh vệ sinh môi trường, tiêm chủng mở rộng và tiêm bù cho trẻ. Đối với sốt xuất huyết, ngành y tế đã triển khai kế hoạch phòng, chống dịch ngay từ đầu năm, yêu cầu các địa phương rà soát, xử lý sớm điểm nguy cơ, tổ chức diệt lăng quăng và củng cố mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng nhằm tăng cường tuyên truyền và hỗ trợ xử lý dịch tại cơ sở

Sau khi giải thể hầu hết trung tâm y tế tuyến huyện, chức năng dự phòng chuyển về trạm y tế phường, xã, đặc khu; HCDC đã tham mưu thành lập đội đáp ứng nhanh tại cơ sở theo phương châm bốn tại chỗ và tiếp tục tập huấn trong năm 2026.

Chuẩn bị cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào tháng 3, Sở Y tế ban hành kế hoạch bảo đảm y tế, bố trí lực lượng cấp cứu 115 và triển khai biện pháp phòng dịch tại điểm bầu cử.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động vệ sinh cá nhân, loại bỏ vật dụng chứa nước, tiêm chủng đầy đủ. Đặc biệt, người cao tuổi và người có bệnh nền cần tiêm phòng vì đây là nhóm dễ diễn biến nặng.