Bệnh nhi nguy kịch vì sốt xuất huyết biến chứng tan huyết cấp hiếm gặp 03/02/2026 11:31

Ngày 3-2, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa điều trị thành công cho bệnh nhi 15 tuổi bị nguy kịch do sốt xuất huyết Dengue trên nền bệnh lý di truyền thiếu men G6PD, nguy hiểm tính mạng. Đây là trường hợp sốt xuất huyết biến chứng tan huyết cấp hiếm gặp.

Bệnh nhi là LTD (ngụ TP.HCM), nhập khoa Cấp cứu trong tình trạng sốt cao kèm choáng váng, khó thở, tím môi và đầu chi, chỉ số SpO₂ rất thấp dù đã được hỗ trợ oxy. Trước đó 1 ngày, bệnh nhi bị sốt, nhức đầu và được dùng thuốc hạ sốt tại nhà. Sáng 26-1, dù còn mệt nhưng em vẫn cố gắng đến trường và bất ngờ choáng váng, khó thở trong lớp học, không thể di chuyển, trường phải liên hệ gia đình để đưa đi cấp cứu.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy phổi bệnh nhi không có tổn thương, gợi ý tình trạng giảm oxy không xuất phát từ nguyên nhân hô hấp đơn thuần. Bệnh nhi được hội chẩn liên chuyên khoa và chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Bệnh nhi nguy kịch vì sốt xuất huyết biến chứng tan huyết cấp. Ảnh: BVCC

Kết quả khí máu động mạch ghi nhận tình trạng hemoglobin bị bất hoạt, không còn khả năng vận chuyển oxy đến mô. Các nguyên nhân như ngộ độc, sử dụng thuốc không phù hợp hoặc chất cấm đều được loại trừ.

Bệnh nhi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Dengue, tuy nhiên, diễn tiến lâm sàng không phù hợp với một ca sốt xuất huyết thông thường.

Quá trình theo dõi, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi vàng da, nước tiểu sẫm màu, kèm thiếu máu tiến triển. Trước nghi ngờ tan huyết cấp, ê-kíp điều trị đã chỉ định định lượng men G6PD, cho kết quả rất thấp, xác định thiếu men G6PD mức độ nặng.

BS CKI Đào Thị Huyên, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết thiếu men G6PD là bệnh lý di truyền liên quan đến nhiễm sắc thể X, khiến hồng cầu dễ bị phá hủy khi cơ thể gặp các tác nhân oxy hóa như nhiễm trùng, ăn đậu tằm hoặc sử dụng một số loại thuốc.

BS CKI Đào Thị Huyên, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Trong trường hợp này, sốt xuất huyết Dengue được xem là yếu tố khởi phát, dẫn đến tan huyết nội mạch cấp, gây thiếu máu nặng, đồng thời làm tăng MetHb, khiến khả năng vận chuyển oxy của máu suy giảm nghiêm trọng. Đây là nguyên nhân khiến tình trạng tím tái và SpO₂ thấp không cải thiện dù bệnh nhi được thở oxy nồng độ cao.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ tập trung điều trị với truyền máu bù lại số lượng hồng cầu, hỗ trợ hô hấp, đảm bảo thể tích tuần hoàn, theo dõi sát chức năng thận, hỗ trợ chức năng gan và tuyệt đối tránh các thuốc cũng như yếu tố nguy cơ gây tan huyết.

Sau 6 ngày điều trị, tình trạng của bệnh nhi được cải thiện rõ rệt, oxy máu trở về mức an toàn, các chỉ số huyết học dần ổn định, nồng độ MetHb giảm dưới 1%, chức năng gan và thận dần cải thiện. Bệnh nhi được xuất viện trong tình trạng ổn định và tiếp tục theo dõi ngoại trú tại phòng khám Hậu Hồi sức tích cực.

TS.BS Huỳnh Quang Đại, phụ trách khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cảnh báo sốt xuất huyết Dengue trên nền người bệnh thiếu men G6PD bẩm sinh là tình huống lâm sàng đặc biệt nguy hiểm, dễ bị bỏ sót nếu tiền sử bệnh không được ghi nhận đầy đủ. Việc nhận diện sớm tan huyết đi kèm Methemoglobin thứ phát và xử trí kịp thời có vai trò quyết định đến tiên lượng sống còn của người bệnh.

BS Đại khuyến cáo nếu trẻ có biểu hiện sốt kèm vàng da, nước tiểu sẫm màu, khó thở cần được nhập viện sớm. Trẻ đã biết thiếu men G6PD cần được theo dõi chặt chẽ khi mắc các bệnh nhiễm trùng hoặc siêu vi, tránh ăn đậu tằm và các thực phẩm, thuốc có nguy cơ gây oxy hóa. Phụ huynh nên thực hiện tầm soát thiếu men G6PD cho trẻ ngay từ sơ sinh và chủ động thông báo tiền sử bệnh cho nhân viên y tế khi khám hoặc nhập viện.