Cấp cứu thành công ca thuyên tắc phổi hiếm gặp ở người trẻ 01/02/2026 11:10

Ngày 1-2, Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp thuyên tắc phổi nặng xảy ra ở người trẻ - tình trạng vốn hiếm gặp trong thực hành lâm sàng.

Bệnh nhân là ĐTP (21 tuổi), nhập viện trong tình trạng khó thở nhiều. Bệnh nhân không ghi nhận tiền sử bệnh lý cá nhân hay gia đình liên quan.

Khoảng hai ngày trước nhập viện, sau khi chơi thể thao, bệnh nhân xuất hiện cảm giác khó thở, không liên quan gắng sức, không có tư thế làm giảm triệu chứng. Người bệnh tự mua thuốc uống (không rõ loại) và có giảm nhẹ, sau đó vẫn đi làm việc bình thường.

Sau đó, bệnh nhân xuất hiện khó thở tăng dần, hụt hơi rõ, khó thở cả hai thì hô hấp nên đi khám sức khỏe.

Nam thanh niên 21 tuổi đã bị thuyên tắc phổi nặng. Ảnh: BVCC

Tại cơ sở y tế ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán thuyên tắc phổi và chuyển khẩn đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Tại đây, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng huyết áp thấp, khó thở nhiều, gợi ý sốc tắc nghẽn do thuyên tắc phổi – một tình trạng có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng nếu chậm trễ. Sau hội chẩn chuyên khoa Tim mạch, ê kíp điều trị đã chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết cấp cứu.

Khoảng 30 phút sau khi dùng thuốc, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, giảm khó thở, huyết áp ổn định hơn, nhịp tim giảm. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tại khoa Cấp cứu Tim mạch – Tim mạch 1.

Theo các bác sĩ, thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch nặng ở nam trẻ tuổi là tình trạng hiếm gặp, đặc biệt khi không có các yếu tố nguy cơ thường thấy như chấn thương, sử dụng chất kích thích, thuốc hay bệnh lý ác tính. Do đó, sau khi vượt qua giai đoạn nguy kịch, vấn đề quan trọng là xác định nguyên nhân nền gây tăng đông.

Từ các kết quả các xét nghiệm chuyên sâu, bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc Hội chứng kháng phospholipid – một nguyên nhân tăng đông hiếm gặp và càng đặc biệt hơn khi xảy ra ở nam giới.

Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân xuất viện trong tình trạng ổn định, các chỉ số trong giới hạn cho phép và được chỉ định điều trị kháng đông dài hạn (kháng vitamin K) nhằm giảm nguy cơ tái phát, đồng thời tiếp tục theo dõi lâu dài.

Theo Bệnh viện Nguyễn Trãi, ca bệnh cho thấy năng lực chẩn đoán, xử trí cấp cứu kịp thời thuyên tắc phổi nặng, đồng thời xác định được nguyên nhân tăng đông hiếm gặp, từ đó xây dựng kế hoạch điều trị và theo dõi lâu dài cho người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám hoặc cấp cứu sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở đột ngột, cảm giác hụt hơi không rõ nguyên nhân; đau ngực, hồi hộp, vã mồ hôi; chóng mặt, tụt huyết áp, ngất; tim đập nhanh kèm mệt lả; (Nếu có) sưng đau một bên chân – gợi ý huyết khối tĩnh mạch sâu.

Thuyên tắc phổi là bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên nếu được nhận diện sớm và xử trí đúng, kịp thời, khả năng cứu sống và hồi phục cho người bệnh là rất cao.