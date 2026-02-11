Bộ Y tế: 'Chụp X-quang đủ 6 phút' không phải là căn cứ duy nhất để thanh toán BHYT 11/02/2026 09:28

(PLO)- Trước phản ánh về quy định “chụp X-quang đủ 6 phút mới được BHYT chi trả”, Bộ Y tế khẳng định thông số thời gian chỉ mang tính tham chiếu, không phải căn cứ cứng để từ chối thanh toán.

Liên quan đến quy định chụp X-quang đủ 6 phút mới được BHYT chi trả, mới đây Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc áp dụng tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật về chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp.

Thông số thời gian trong hướng dẫn quy trình kỹ thuật mang tính tham chiếu

Trước đó, ngày 29-8-2025, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2775 về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về chẩn đoán hình ảnh thuộc chương Điện quang - Tập 1” (gồm 322 quy trình kỹ thuật), Quyết định 2776 về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về điện quang can thiệp thuộc chương Điện quang - Tập 1” (gồm 233 quy trình kỹ thuật).

Các tài liệu nêu trên được xây dựng nhằm chuẩn hóa thực hành chuyên môn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo đảm an toàn người bệnh trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp.

Trong quá trình triển khai, Bộ Y tế cho biết đã nhận được phản ánh của một số địa phương, cơ sở khám chữa bệnh về việc cơ quan BHXH sử dụng thời gian thực hiện dịch vụ kỹ thuật quy định trong các tài liệu hướng dẫn kèm theo Quyết định 2775 và 2776 làm căn cứ để từ chối thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, trong trường hợp thời gian thực hiện không đạt mức thời gian quy định trong quy trình (ví dụ: Chụp X-quang dưới 6 phút, siêu âm tim dưới 30 phút...).

Bộ Y tế lên tiếng làm rõ về việc “chụp X-quang đủ 6 phút mới được BHYT chi trả”. Ảnh minh hoạ: TT

Để bảo đảm thực hiện thống nhất, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn chuyên môn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT cũng như cơ sở khám chữa bệnh, Bộ Y tế lý giải về ý nghĩa và cách hiểu của thông số thời gian trong hướng dẫn quy trình kỹ thuật.

Cụ thể, thông số thời gian quy định trong các hướng dẫn quy trình kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định 2775 và 2776 là thời gian trung bình mang tính tham chiếu, được xây dựng trên cơ sở thực hành chuyên môn phổ biến tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhằm phục vụ việc chuẩn hóa thực hành kỹ thuật, bảo đảm an toàn người bệnh và chất lượng chuyên môn.

"Thông số thời gian nêu trên được sử dụng với mục đích hướng dẫn chuyên môn, không nhằm xác lập điều kiện pháp lý bắt buộc hoặc tiêu chí định lượng cứng để làm căn cứ duy nhất trong việc giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT", Bộ Y tế khẳng định.

Thời gian được ghi nhận trên các hệ thống kỹ thuật như PACS, file DICOM hoặc nhật ký thiết bị chỉ phản ánh một phần của quá trình kỹ thuật, chủ yếu là thời gian vận hành thiết bị (thời gian phát tia, quét máy hoặc thời gian siêu âm trực tiếp), không phản ánh đầy đủ toàn bộ thời gian thực hiện quy trình kỹ thuật (xác nhận đúng người bệnh, hướng dẫn tư thế, hỏi bệnh, tiền sử, đối chiếu kết quả đã có, giải thích, tư vấn, đọc và nhận định kết quả, chuyển kết quả lên hệ thống).

Việc sử dụng riêng lẻ thông số thời gian ghi nhận từ thiết bị để so sánh, đối chiếu với thông số thời gian trong hướng dẫn quy trình kỹ thuật và làm căn cứ từ chối thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT là không đúng với quy trình kỹ thuật.

Cũng theo Bộ Y tế, thời gian thực hiện thực tế của dịch vụ kỹ thuật có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng lâm sàng của người bệnh, yêu cầu chuyên môn cụ thể, trình độ nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất và mức độ tự động hóa của thiết bị tại từng cơ sở.

Đề nghị bảo đảm quyền lợi của người bệnh, bệnh viện

Bộ Y tế khẳng định việc giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với các dịch vụ kỹ thuật thuộc chương điện quang không căn cứ vào thông số thời gian quy định trong các hướng dẫn quy trình kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định 2775 và 2776.

Cụ thể, việc giám định, thanh toán được thực hiện trên cơ sở đánh giá tổng thể hồ sơ bệnh án và thực tế cung cấp dịch vụ, trong đó xem xét đầy đủ:

Sự phù hợp của chỉ định dịch vụ kỹ thuật với tình trạng lâm sàng của người bệnh.

Việc tuân thủ các bước chuyên môn chủ yếu của quy trình kỹ thuật.

Giá trị sử dụng và ý nghĩa lâm sàng của kết quả kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị.

Điều kiện thực tế về nhân lực, trang thiết bị và tổ chức thực hiện tại cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, việc thanh toán, quyết toán một số dịch vụ kỹ thuật như: Chụp X-quang thường, chụp X-quang số hóa, chụp CT Scanner đến 32 dãy, siêu âm, chụp cộng hưởng từ (MRI), giữa cơ quan BHXH và cơ sở khám chữa bệnh được quy định tại khoản 6 Điều 4d Thông tư 35/2016 về danh mục và tỉ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 50/2017, Thông tư 13/2020 và Thông tư 39/2024.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu tăng cao bất thường, hoặc lạm dụng dịch vụ kỹ thuật, cơ quan BHXH phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan quản lý nhà nước về y tế tại địa phương để kiểm tra, xác minh theo đúng thẩm quyền và trình tự pháp luật.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, chỉ đạo cơ quan BHXH thực hiện giám định, thanh toán theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt không sử dụng thông số thời gian trong hướng dẫn quy trình kỹ thuật chương điện quang để giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của cơ sở khám chữa bệnh và người tham gia BHYT.