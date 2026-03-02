Đừng để tuổi già gắn liền với bình oxy.

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hay gọi tắt là COPD giống như một "sát thủ thầm lặng", từ từ bóp nghẹt hơi thở, biến những việc đơn giản nhất như tắm rửa, đi lại cũng trở thành cực hình.
(PLO)- Chúng ta thường tặc lưỡi cho rằng "già rồi thì phải yếu, phải ho", hay "hút thuốc mấy chục năm có sao đâu"... Nhưng mọi người có biết, đằng sau những cơn ho kéo dài, những lần hụt hơi khi leo cầu thang ấy có thể là lá phổi đang kêu cứu và đó cũng chính là căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
