Đừng để tuổi già gắn liền với bình oxy 02/03/2026 06:00

(PLO)- Chúng ta thường tặc lưỡi cho rằng "già rồi thì phải yếu, phải ho", hay "hút thuốc mấy chục năm có sao đâu"... Nhưng mọi người có biết, đằng sau những cơn ho kéo dài, những lần hụt hơi khi leo cầu thang ấy có thể là lá phổi đang kêu cứu và đó cũng chính là căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.