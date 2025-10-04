Bệnh viêm phổi ở trẻ dễ nhầm với cảm cúm, nguy cơ biến chứng nặng 04/10/2025 16:39

(PLO)- Nhiều phụ huynh nhầm lẫn triệu chứng bệnh viêm phổi với cảm cúm thông thường, tự ý cho trẻ dùng thuốc dẫn đến nhập viện muộn, biến chứng nặng.

Ngày 4-10, chia sẻ tại hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2025 Bệnh viện An Bình, ThS.BS Phan Trần Trúc Ly, Phó Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện An Bình), cho biết viêm phổi là bệnh lý nhiễm trùng hô hấp thường gặp nhất ở trẻ em, tỉ lệ nhập viện và tử vong khá cao.

Tại Bệnh viện An Bình, số lượng trẻ được chẩn đoán viêm hô hấp, viêm phổi, viêm khí quản chiếm đến 50% tổng số bệnh nhi đến khám.

Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện An Bình. Ảnh: BVCC

Theo BS Ly, trẻ mắc bệnh viêm phổi thường khởi phát với các triệu chứng như ho, sốt, sổ mũi, sau đó bệnh nặng dần, xuất hiện khó thở, mệt, lừ đừ.

Nếu phụ huynh theo dõi sát và đưa trẻ đi khám ngay từ giai đoạn khởi phát, việc điều trị thông thường và theo dõi sẽ giúp bệnh nhi phục hồi tốt.

Tuy nhiên, một số trường hợp đến bệnh viện khi bệnh đã nặng, xuất hiện biến chứng, phải điều trị tích cực và theo dõi sát tại bệnh viện.

Bệnh nhân thăm khám tại Bệnh viện An Bình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS Ly cho biết thêm, ở các độ tuổi khác nhau, triệu chứng của bệnh viêm phổi cũng khác nhau. Trẻ dưới 3 tuổi thường có biểu hiện nặng hơn như sốt cao, mệt mỏi, bỏ bú, bỏ ăn, kém linh hoạt. Với trẻ trên 3 tuổi, triệu chứng thường chỉ là chảy mũi, ho khan vài tiếng, sốt nhẹ, đôi khi nổi ban hoặc đau khớp.

Tuy nhiên, biến chứng bệnh viêm phổi thường giống nhau ở các lứa tuổi, như tràn dịch màng phổi, tràn khí màng phổi.

Bệnh viện cũng ghi nhận nhiều phụ huynh nhầm lẫn triệu chứng bệnh viêm phổi với cảm cúm thông thường. Ví dụ trẻ ho kéo dài 2 tuần, phụ huynh tự mua thuốc cho trẻ uống tại nhà, đến khi không đỡ mới đi khám. Lúc đó bệnh đã diễn tiến nặng, có thể biến chứng hoặc nhiễm tác nhân khó điều trị.

Bệnh nhi thăm khám tại Bệnh viện An Bình. Ảnh: BVCC

“Dù trẻ lớn hay nhỏ, cha mẹ cần theo dõi sát sao diễn tiến sức khỏe. Khi thấy trẻ có dấu hiệu bất thường, nên đưa đi khám ngay, không nên tự ý điều trị tại nhà. Tự ý dùng thuốc, đặc biệt là kháng sinh có thể làm tăng đề kháng thuốc, gây khó khăn trong điều trị” – BS Ly nhấn mạnh.

Viêm phổi là bệnh lý nhiễm trùng cấp tính. Vì vậy khi điều trị xong, trẻ coi như đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, để giảm nguy cơ tái phát, phụ huynh cần chú ý chăm sóc, tăng sức đề kháng cho trẻ.

Khi chăm sóc trẻ bị bệnh viêm phổi, trước hết phải đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung trái cây, rau xanh để tăng đề kháng. Thứ hai, giữ vệ sinh cơ thể cho trẻ, tắm rửa sạch sẽ để hỗ trợ điều trị. Quan trọng nhất là theo dõi sát diễn tiến bệnh. Khi trẻ có dấu hiệu nặng hơn, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám và tái khám đúng hẹn theo chỉ định bác sĩ.

“Thời tiết mưa nhiều, không khí ô nhiễm, khói bụi, khói thuốc lá là yếu tố nguy cơ làm bệnh viêm phổi nặng thêm. Khi cho trẻ ra ngoài, cha mẹ cần cho trẻ đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi có nhiều khói bụi” – BS Ly khuyến cáo.