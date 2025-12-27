Dự kiến khởi công xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy 2 vào năm 2026 27/12/2025 09:18

(PLO)- Dự án xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2 dự kiến khởi công vào quý IV-2026 và hoàn thành vào năm 2030.

Trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Đồng Nai có ý kiến đề nghị Bộ Y tế thông tin về tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2.

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết hiện nay dự án xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2 đã được phê duyệt và đang hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh thỏa thuận vay vốn với Chính phủ Nhật Bản. Dự án dự kiến khởi công vào quý IV-2026, hoàn thành vào năm 2030.

"Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và địa phương liên quan để đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm chất lượng công trình và sớm đưa bệnh viện vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân", bà Lan nhấn mạnh.

Dự án Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2 quy mô khoảng 6.400 tỉ đồng với 1.000 giường bệnh, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025-2030 nhằm góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh và giảm tải cho bệnh viện hiện hữu.

Bệnh viện Chợ Rẫy là 1 trong 4 bệnh viện chuyên sâu kỹ thuật cao trực thuộc Bộ Y tế. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, quy mô 1.200 giường bệnh, trực thuộc Bộ Y tế và đặt tại TP.HCM. Đây là một trong những bệnh viện tuyến cuối quan trọng của cả nước, đảm nhiệm chức năng khám và điều trị các ca bệnh nặng, phức tạp vượt quá khả năng chuyên môn của các bệnh viện tuyến tỉnh.

Với vai trò đặc biệt này, Chính phủ và Bộ Y tế luôn ưu tiên bố trí nhiều nguồn lực để đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô diện tích và số giường bệnh của bệnh viện. Các nguồn vốn được huy động đa dạng gồm: Ngân sách trung ương, trái phiếu Chính phủ, tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước hằng năm, vốn ODA cũng như nguồn vốn phát triển hoạt động sự nghiệp của chính bệnh viện.