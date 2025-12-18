Bệnh viện Chợ Rẫy lên tiếng vụ xe cứu thương chở bệnh nhân tông vào xe container 18/12/2025 15:00

(PLO)- Xe cứu thương chở bệnh nhân tông vào xe container không phải là xe của Bệnh viện Chợ Rẫy và tài xế cũng không phải là nhân viên bệnh viện.

Liên quan đến vụ tai nạn xe cứu thương xảy ra trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây, ngày 18-12, BS CKII Trương Thế Hiệp, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, cho biết chiếc xe gặp nạn là xe vận chuyển của một đơn vị bên ngoài.

Đơn vị này có ký kết hợp đồng với BV Chợ Rẫy về việc cho phép xe ra vào cổng BV nhằm phục vụ công tác đón – trả bệnh nhân, không phải là hợp đồng khai thác dịch vụ cấp cứu chuyên môn.

Do đó, đây không phải là xe của BV Chợ Rẫy và tài xế cũng không phải là nhân viên BV.

Xe cứu thương tông vào đuôi xe container rồi bốc cháy dữ dội.

Sau vụ tai nạn, có 2 trường hợp được sơ cứu ban đầu tại BV Long Khánh (Đồng Nai). Trong đó, 1 trường hợp được chuyển tiếp đến BV Chợ Rẫy là bệnh nhân VVH (sinh năm 1950, ngụ Gia Lai).

Bệnh nhân H được đưa vào khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy lúc 4 giờ 15 ngày 18-12 trong tình trạng tỉnh, điểm Glasgow (GCS) 15 điểm, huyết áp 90/60 mmHg, mạch 102 lần/phút.

Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục chăm sóc và điều trị tại khoa Bỏng – Tạo hình với chẩn đoán bỏng lửa diện tích 5% độ II vùng mặt và tứ chi, kèm viêm gan C mạn tính.

Theo đại diện BV Chợ Rẫy, tùy theo tình trạng cấp cứu của từng người bệnh, BS tiếp nhận ban đầu sẽ đánh giá và xử trí phù hợp theo đúng quy trình chuyên môn.

Vì vậy, khi tiếp nhận bệnh nhân, BV luôn thực hiện việc chăm sóc và điều trị bảo đảm đúng yêu cầu chuyên môn.

Đối với bệnh nhân VVH, đại diện BV đã đến thăm hỏi và động viên bệnh nhân cùng thân nhân.

Trước đó, như PLO đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng 18-12 trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khiến xe cứu thương bốc cháy, 3 người tử vong.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe cứu thương loại 12 chỗ do nam tài xế cầm lái chạy trên đường dẫn tới trạm dừng chân cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ Đồng Nai đi Phan Thiết) thì tông vào đuôi xe container đang đỗ tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe cứu thương bốc cháy dữ dội. Lúc này, trên xe cứu thương có 5 người, vụ cháy khiến 3 người trên xe mắc kẹt, tử vong. 2 người kịp thoát ra ngoài.

Các nạn nhân tử vong được xác định là bà NTLA (62 tuổi, bệnh nhân), ông VVN (khoảng 30 tuổi), tài xế xe cứu thương.

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu do lái xe cứu thương thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi đã vào đến khu vực trạm dừng nghỉ, dẫn đến tai nạn giao thông.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền.