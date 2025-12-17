BV Hùng Vương cảnh báo 1 trường hợp kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội 17/12/2025 19:41

(PLO)- Bệnh viện Hùng Vương vừa phát đi cảnh báo về một trường hợp kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội với nhiều thông tin sai sự thật...

Ngày 17-12, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) đã chính thức phản hồi về bài viết kêu gọi hỗ trợ tài chính cho sản phụ Nguyễn Thị Minh H (21 tuổi, quê Lâm Đồng) đang lan truyền trên mạng xã hội.

Qua xác minh trực tiếp với sản phụ, người thân và rà soát hồ sơ, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện khẳng định bài viết trên có dấu hiệu lợi dụng lòng tin cộng đồng khi đưa ra hàng loạt thông tin sai lệch.

Bài viết kêu gọi hỗ trợ cho sản phụ Nguyễn Thị Minh Hạnh. Ảnh: BVCC

Dựng chuyện 'mẹ đơn thân', thai lưu

Bệnh viện chỉ rõ những điểm mâu thuẫn giữa thông tin kêu gọi và thực tế điều trị.

Về gia cảnh: Bài viết mô tả sản phụ là "mẹ đơn thân". Tuy nhiên, thực tế sản phụ đã kết hôn, có chồng và đang được chồng trực tiếp chăm sóc trong suốt thời gian nằm viện.

Về tình trạng bệnh: Thông tin lan truyền cho rằng ca mổ trong tình trạng “báo động đỏ”, có một bé song thai bị lưu. Bệnh viện khẳng định đây là trường hợp đơn thai, không có chuyện thai lưu. Sản phụ được mổ lấy thai vào tối 16-12, đến sáng hôm sau sức khỏe đã ổn định, hoàn toàn không có tình huống nguy kịch như mô tả.

Về em bé: Em bé sau sinh có vấn đề về đường ruột, đang theo dõi nguy cơ dị tật nhưng không giống các mô tả bi đát trên mạng xã hội. Ngoài ra, thông tin sản phụ nằm tại “Phòng Đặc biệt Khoa Sản” là bịa đặt vì bệnh viện không có phòng này.

Sửa phiếu đóng tiền, nghi vấn trục lợi

Đáng chú ý nhất là sự mâu thuẫn về khả năng tài chính. Trong khi bài viết kêu gọi mô tả hoàn cảnh ngặt nghèo, Bệnh viện Hùng Vương xác nhận sản phụ lựa chọn sinh dịch vụ, không phải diện hỗ trợ khó khăn.

Số liệu từ phòng tài chính cho thấy: Sản phụ nhập viện ngày 11-12, đã tạm ứng nhiều lần với tổng số tiền 105 triệu đồng (ngày 11-12: 10 triệu; ngày 14-12: 25 triệu; ngày 16-12: 70 triệu).

Tính đến sáng 17-12, chi phí điều trị thực tế mới phát sinh hơn 19,7 triệu đồng. Như vậy, tài khoản viện phí của bệnh nhân đang dư số tiền rất lớn và sẽ được hoàn trả khi xuất viện.

Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM). Ảnh: BVCC

Nghiêm trọng hơn, trong quá trình rà soát, bệnh viện phát hiện một nhà hảo tâm định nộp giúp 25 triệu đồng dựa trên một phiếu đề nghị tạm ứng. Tuy nhiên, nhân viên thu phí đã từ chối nhận tiền vì phát hiện phiếu này có dấu hiệu bị sửa con số từ “2 triệu” thành “25 triệu”.

Cảnh báo lừa đảo

Đại diện Bệnh viện Hùng Vương nhận định, người đăng bài đã sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền, đưa thông tin sai sự thật nhằm trục lợi. Bệnh viện cũng không loại trừ khả năng người bệnh có liên quan, khi đồng ý cung cấp hình ảnh, thông tin cá nhân để nhận quyên góp vượt xa nhu cầu thực tế.

Từ sự việc này, Bệnh viện khuyến cáo người dân cần thận trọng, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi chuyển tiền từ thiện. Mọi hoạt động vận động chính thống tại bệnh viện đều do Phòng Công tác xã hội hoặc Hội Chữ thập đỏ thực hiện qua tài khoản tổ chức, tuyệt đối không dùng tài khoản cá nhân.