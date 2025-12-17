Vụ nghi ngộ độc tại Quảng Ngãi: 146 người nhập viện, lấy 23 mẫu gửi xét nghiệm 17/12/2025 18:23

(PLO)- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã lấy 17 mẫu thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh và 6 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Ngày 17-12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về công tác triển khai xử lý vụ việc có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành và phường Nghĩa Lộ.

Theo Sở Y tế, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, ngành y tế đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp xử lý. Trong đó, Sở Y tế ban hành các công văn chỉ đạo khẩn, thành lập đoàn kiểm tra các ca bệnh nhập viện có dấu hiệu ngộ độc và tổ chức thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Bánh mì Hồng Vân có nhiều chi nhánh tại Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

Đến 17 giờ ngày 15-12, tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị liên quan đến vụ việc là 146 người. Trong đó, 100 bệnh nhân đang nằm viện điều trị, 46 bệnh nhân đã được khám và cho về nhà theo dõi. Hiện tình trạng sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định.

Về công tác xác minh nguyên nhân, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi lấy 17 mẫu thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh và 6 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Toàn bộ mẫu đã được gửi về Viện Pasteur Nha Trang để phân tích, xác định nguyên nhân gây ngộ độc. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa nhận được kết quả xét nghiệm.

Đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở bánh mì Hồng Vân phát hiện nhiều vi phạm.

Sở Y tế cho biết đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, theo dõi diễn biến sức khỏe bệnh nhân, đồng thời chờ kết quả xét nghiệm để có cơ sở kết luận và xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, nhiều người dân ở tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, đau đầu… sau khi đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại các quầy bánh mì Hồng Vân trong khoảng thời gian từ 15 giờ ngày 11-12 đến sáng 13-12.

Các điểm bán bánh mì Hồng Vân được bệnh nhân xác nhận gồm các quầy trên đường Huỳnh Thúc Kháng (khu Ngọc Bảo Viên, phường Nghĩa Lộ), đường Quang Trung (gần Khách sạn Trung Tâm), số 1156 Quang Trung, số 47 Trần Hưng Đạo (cùng thuộc phường Cẩm Thành) và một số điểm bán khác trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh mì do ông Nguyễn Hồng làm chủ.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận chủ cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu đầu vào; không có hồ sơ khám sức khỏe và giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân viên.

Bánh mì Hồng Vân rao bán toàn bộ tủ bán bánh mì sau sự cố.

Các sản phẩm chả sử dụng làm nhân bánh mì cũng chưa có hồ sơ công bố theo quy định.

Đáng chú ý, khu vực sản xuất tại số 280 Nguyễn Nghiêm, nơi chế biến chả, xíu mại, bơ, tương ớt... chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Điều kiện vệ sinh tại đây không bảo đảm, khu vực chế biến không tuân thủ nguyên tắc một chiều, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.

Đến ngày 16-12, bánh mì Hồng Vân rao bán toàn bộ tủ bán bánh mì.