Quảng Ngãi: Nội soi khẩn cấp gắp kẹp tóc dài 7cm khỏi ổ bụng bé gái 6 tuổi 16/12/2025 21:00

(PLO)- Trong lúc nằm ngủ, bé gái ngậm kẹp tóc trong miệng chơi và vô tình nuốt phải. Các bác sĩ ở Quảng Ngãi đã nội soi khẩn cấp, gắp thành công dị vật nằm trong ổ bụng bé gái.

Ngày 16-12, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi TVKN (6 tuổi, ở xã Sơn Tịnh) do nuốt phải dị vật là kẹp tóc kim loại.

Theo người nhà, sau bữa trưa tại trường, trong lúc nằm ngủ, bé ngậm kẹp tóc trong miệng chơi và vô tình nuốt phải. Phát hiện sự việc, bé đã báo với cô giáo và được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Cây kẹp tóc bé gái nuốt phải.

Qua thăm khám và chụp Xquang, các bác sĩ xác định dị vật nằm trong ổ bụng, ở vị trí ngang mức đốt sống. Bệnh nhi được chỉ định nội soi khẩn cấp để gắp dị vật.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Phó Trưởng khoa Nhi tiêu hóa, cho biết quá trình can thiệp gặp nhiều khó khăn do dạ dày bệnh nhi còn nhiều thức ăn. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, ê kíp đã gắp thành công chiếc kẹp tóc dài khoảng 7cm ra khỏi dạ dày, đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.

Hiện sức khỏe bé ổn định và đang được theo dõi sau nội soi.

Các bác sĩ nội soi gắp kẹp tóc ra ngoài.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý, không để trẻ chơi với các vật sắc nhọn như kim, kẹp tóc, ghim… Nếu các vật này trôi xuống đường tiêu hóa có thể gây thủng, chảy máu hoặc nhiễm trùng gây nguy hiểm. Khi trẻ nghi ngờ nuốt phải dị vật, gia đình cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.