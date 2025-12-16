Khánh thành dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, khởi công 3 dự án lớn 16/12/2025 18:56

Chiều 16-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo chuyên đề, cung cấp thông tin về lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

4 dự án gần 32.000 tỉ

Tại họp báo, ông Trần Trung Tín, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, sáng 19-12, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đồng loạt tổ chức lễ khởi công, khánh thành 4 dự án quy mô lớn với tổng mức đầu tư gần 32.000 tỉ đồng.

Ông Trần Trung Tín, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi họp báo.

Cụ thể gồm: Khởi công Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất; Khởi công Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa – nước thải lưu vực Nam sông Trà Khúc; Khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông Khu kinh tế Dung Quất; và Khánh thành Dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi thông tin về công tác chuẩn bị cho lễ khởi công.

Trong 4 dự án, có 3 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, gồm: Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn với tổng vốn hơn 20.400 tỉ đồng do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư; Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi, tổng vốn 1.000 tỉ đồng; Dự án nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông Khu kinh tế Dung Quất với tổng vốn 350 tỉ đồng. Dự án còn lại là Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất do Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư, tổng vốn 10.000 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đến nay các dự án đều đã hoàn tất thủ tục, đủ điều kiện khởi công, khánh thành. Tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm các lễ diễn ra trang trọng, an toàn, đúng kế hoạch.

Chuỗi dự án động lực về thép, giao thông, đô thị

Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất được triển khai tại Khu kinh tế Dung Quất, quy mô 14,79 ha, công suất thiết kế 700.000 tấn/năm. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung ứng thép ray cho các công trình giao thông trọng điểm quốc gia trong thời gian tới, trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Điểm triển khai dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam sông Trà Khúc có phạm vi nghiên cứu khoảng 725 ha, nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị theo quy hoạch đến năm 2040.

Dự án nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông Khu kinh tế Dung Quất tập trung cải tạo, mở rộng 4 tuyến đường trục chính, góp phần tăng cường kết nối, phục vụ nhu cầu vận chuyển và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong khu kinh tế.

Nhiều tuyến đường ở khu kinh tế Dung Quất đã xuống cấp.

Trong khi đó, Dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn dài 88 km, tổng vốn hơn 20.400 tỉ đồng, được khởi công từ ngày 1-1-2023 và dự kiến khánh thành ngày 19-12-2025, rút ngắn 8 tháng so với kế hoạch.