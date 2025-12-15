Vụ bánh mì Hồng Vân: Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xác định nguyên nhân gây ngộ độc trước ngày 16-12 15/12/2025 13:33

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị lấy mẫu kiểm nghiệm nhằm xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, báo cáo trước ngày 16-12.

Ngày 15-12, liên quan đến vụ nghi ngộ độc tại chuỗi bánh mì Hồng Vân, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn và yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương tổ chức điều tra, xử lý vụ việc; lấy mẫu kiểm nghiệm nhằm xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 16-12-2025.

Một cơ sở bánh mì Hồng Vân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các địa phương liên quan triển khai các biện pháp điều tra, giám sát, xử lý; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Cùng với đó, các cơ sở khám, chữa bệnh được chỉ đạo tập trung cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bị nghi ngộ độc thực phẩm, bảo đảm tốt nhất sức khỏe, tính mạng người dân; chủ động hỗ trợ địa phương xử lý, khắc phục hậu quả.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm, thu hồi và xử lý thực phẩm có nguy cơ gây ngộ độc.

Các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường được yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vấn đề phát sinh.