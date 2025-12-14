Phát hiện nhiều vi phạm ở cơ sở bánh mì Hồng Vân nghi gây ngộ độc ở Quảng Ngãi 14/12/2025 15:34

(PLO)- Cơ sở chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Ngày 14-12, sau khi nhận được tin báo liên quan các ca nghi ngộ độc thực phẩm, đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất bánh mì do ông Nguyễn Hồng làm chủ, tại địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, cùng các điểm bán bánh mì trên địa bàn phường Cẩm Thành và phường Nghĩa Lộ.

Đoàn kiểm tra gồm đại diện UBND phường Cẩm Thành, Chi cục An toàn thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế Quảng Ngãi, các trạm y tế liên quan và lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an phường Cẩm Thành.

Nhiều vi phạm tại cơ sở bánh mì Hồng Vân bị đoàn kiểm tra phát hiện.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng (chủ cơ sở) khai nhận các quầy bán bánh mì mang thương hiệu Hồng Vân trên địa bàn phường Cẩm Thành và phường Nghĩa Lộ đều do cơ sở của ông cung cấp nguyên liệu như chả các loại (thịt heo, thịt bò), xíu mại, bơ, tương ớt, rau và bánh mì.

Riêng điểm bán tại địa chỉ 1156 Quang Trung là cơ sở nhượng quyền tên Hồng Vân và không lấy rau, bánh mì từ cơ sở của ông Hồng.

Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định tại thời điểm làm việc, chủ cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm như nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; chưa có hồ sơ công bố sản phẩm đối với các loại chả; chưa xuất trình giấy khám sức khỏe và giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên tham gia chế biến, kinh doanh.

Đối với cơ sở sản xuất tại địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành, nơi chế biến chả các loại, xíu mại, bơ, tương ớt…, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các giấy tờ tương đương.

Khu vực sản xuất không bảo đảm nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng, không tách biệt với các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm.

Trước tình hình trên, UBND phường Cẩm Thành đã tiến hành niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại tại các quầy kinh doanh và tại cơ sở sản xuất ở địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm; đồng thời yêu cầu các điểm bán bánh mì Hồng Vân tạm ngừng hoạt động để chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã lấy 17 mẫu thực phẩm tại các quầy và cơ sở sản xuất, đồng thời lấy sáu mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm.

Nhiều bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Trước đó, từ ngày 13-12 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận một số trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại các điểm bán mang thương hiệu Hồng Vân ở phường Nghĩa Lộ và phường Cẩm Thành.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo tạm ngưng hoạt động toàn bộ chuỗi cơ sở bánh mì Hồng Vân để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra nguyên nhân. Các điểm kinh doanh liên quan được yêu cầu dừng sản xuất, niêm phong và được giám sát chặt chẽ, không để tiếp tục đưa sản phẩm ra thị trường.