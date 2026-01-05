Hoa tràm rộ vàng cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam 05/01/2026 14:10

(PLO)- Mùa hoa tràm cuối năm đồng loạt nở vàng rực kéo dài trên ba tuyến đường hàng chục cây số ở Mũi Né thu hút rất nhiều du khách trong ngoài nước.

Như một lời hẹn ước thầm thì của đất trời, cứ cuối tháng 12, đầu tháng 1 dương lịch, hoa keo lá tràm lại lặng lẽ bung nở, nhuộm vàng những cung đường ven biển Phan Thiết – Mũi Né – Hòa Thắng.

Mùa hoa tràm rộ vàng ở Hòa Thắng. Ảnh PHƯƠNG NAM

Không phô trương, không cần chăm sóc, loài hoa dại ấy cứ đến hẹn lại lên, trở thành điểm check-in không thể bỏ lỡ, nơi mà chỉ cần đứng yên thôi, cũng đủ mang về một khung hình khác biệt.

"Đuôi sóc" vàng khiêu vũ cùng đại dương

Từ trung tâm phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng chừng 17 km, hay từ Mũi Né khoảng 6km, ba cung đường Võ Nguyên Giáp, ven biển Mũi Né – Bàu Trắng - Hòa Thắng mở ra như ba nét cọ lớn, quét một mảng vàng rực rỡ lên nền xanh thẳm của biển trời.

Mùa hoa tràm vàng rực cả góc trời. Ảnh: CTV

Ở đó, rừng keo lá tràm hiện ra vừa hoang dã, vừa quyến rũ, như một bản hòa sắc độc đáo mà không phải vùng đất nào cũng may mắn sở hữu.

Keo lá tràm loài cây chịu hạn đặc trưng của vùng cát gió mang những chiếc lá nhỏ, nhọn, khắc khổ. Nhưng khi vào mùa, mỗi nách lá lại vươn lên một bông hoa vàng óng, dài 4–7 cm, cong cong như đuôi sóc.

Rất nhiều du khách check-in các con đường rợp mùa hoa tràm vàng rực rỡ.

Nếu nhiều loài hoa chọn cách đứng riêng để kiêu hãnh, thì hoa keo lá tràm lại chọn khoe sắc tập thể: Hàng ngàn, hàng vạn bông hoa rung rinh trong gió, tạo nên một vẻ đẹp mạnh mẽ mà lãng mạn, giản dị mà lay động.

Rất nhiều góc để du khách tha hồ sống "ảo".

Đi dọc cung đường ven biển Võ Nguyên Giáp đến Mũi Né – Hòa Thắng những ngày này, người ta có cảm giác như đang bước vào một triển lãm ngoài trời.

Một du khách tranh thủ check-in cùng mùa hoa tràm tại Mũi Né. Ảnh NVCC

Dưới cái nắng gắt và gió biển lồng lộng, hoa tràm phất phơ kiêu hãnh, thắp sáng cả một khoảng trời cát trắng. Không cần vun vén, chẳng ai chăm nom, nhưng mỗi năm một lần, rừng hoa lại nở bung, khiến thời gian như chậm lại, để con người kịp lắng nghe nhịp thở của thiên nhiên.

Chị Dã Quỳ và nhóm bạn thích thú tạo dáng dưới hoa tràm. Ảnh: NVCC

Từng rừng hoa nối nhau, tạo nên những dải lụa vàng óng ả ôm trọn lấy những đồi cát trắng tinh khôi. Trên cung đường ven biển được mệnh danh là đẹp nhất Việt Nam, sắc vàng ấy đối lập với cát trắng và màu xanh thẳm của đại dương, tạo nên một bảng phối màu hoàn hảo mà không một người nghệ sĩ nhiếp ảnh nào có thể ngó lơ.

Nốt lặng an yên bên tiếng chuông chùa Bình Nhơn

Điều khiến rừng hoa này trở nên độc đáo chính là sự giao thoa giữa thiên nhiên và tâm linh. Lạc bước vào rừng keo lá tràm cạnh đồi cát trắng rồi bàu Ông, bàu Bà tuyệt đẹp và đặc biệt là chùa Bình Nhơn, ta như bước vào một cõi khác.

Một góc chùa Bình Nhơn. Ảnh: CTV

Không còn tiếng xe cộ ồn ào, chỉ còn tiếng gió luồn qua tán lá và tiếng chuông chùa thanh thoát, nhẹ tênh ngân vang giữa không gian tĩnh mịch.

Tiếng chuông ấy hòa vào màu hoa, gió biển và ánh nắng, tạo nên một cảm giác an yên hiếm có, thứ bình yên không thể dàn dựng, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.

Tượng Phật Quan Âm nhìn từ rừng hoa tràm. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Đỗ Hữu Tuấn cho biết: “Nếu Đà Lạt có cẩm tú cầu, dã quỳ; Hà Giang, Lào Cai có tam giác mạch, hoa cải vàng hoặc Phú Yên (Đắk Lắk) có những cánh đồng cỏ xanh xen lẫn hoa vàng nhỏ xinh thì Mũi Né- Hòa Thắng lại được nhuộm sắc bởi màu vàng rực rỡ của hoa tràm ngày cuối năm mà ai biết chụp ảnh đều mê mệt…”.

Yên Đan, phát thanh viên Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng tạo dáng với hoa tràm.

Anh Nguyễn Công Tuấn cùng hai con trai từ TP.HCM ghé Phan Thiết dịp cuối tuần đã không giấu được xúc động: “Đến đây, tâm hồn mình cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng hơn. Cảnh sắc hoa tràm vàng rực rỡ ngày cuối năm thật quá tuyệt vời, quá đặc biệt”.

Cô giáo Đoan Trang bên con đường vàng rực hoa keo lá tràm.

Năm nay, do là năm nhuận, hoa tràm sẽ nở rộ đúng vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hứa hẹn sẽ là một hành trình chữa lành, một điểm dừng chân tinh thần giữa bộn bề cuộc sống mà mọi người nên đến đây ít nhất một lần.