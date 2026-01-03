Từ cao tốc đến cảng biển: Sức hút của trục Sơn Mỹ - Tân Đức - Hàm Kiệm II 03/01/2026 14:39

(PLO)- Các khu công nghiệp ở khu vực Bình Thuận cũ đang được ví như "vùng ngoại ô công nghiệp" của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và TP.HCM.

Chiều 2-1, ngay từ những ngày đầu năm mới, đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười dẫn đầu cùng ba Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Minh và Đinh Văn Tuấn đã đến thăm và xông đất các công xưởng tại các khu công nghiệp (KCN) Hàm Kiệm, Tân Đức và Sơn Mỹ. Đây không chỉ là chuyến thăm xã giao, mà là sự khẳng định vị thế của trục kinh tế chiến lược mới.

Đại diện Khu công nghiệp Hàm Kiệm II trình bày những khó khăn, thuận lợi với Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Cú hích từ hạ tầng kết nối

Dưới góc nhìn kinh tế, việc Lâm Đồng sở hữu các KCN tại khu vực Bình Thuận cũ là vô cùng lợi thế. Hãy nhìn vào bản đồ KCN Sơn Mỹ chỉ cách TP.HCM qua khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ và các cảng nước sâu vài chục cây số, nằm sát vách thủ phủ công nghiệp Đồng Nai và trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam.

Nếu như trước đây, khoảng cách là rào cản thì nay, với hệ thống cao tốc đã thông suốt, khu vực này đang trở thành "vùng ngoại ô công nghiệp" lý tưởng nhất của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đoàn công tác họp tại xã Sơn Mỹ.

Đặc biệt, KCN Sơn Mỹ 1 với quy mô hơn 1.000 ha không chỉ là nơi đặt nhà máy, mà là một trung tâm năng lượng của quốc gia với tổ hợp điện khí và kho cảng LNG trị giá 5,4 tỉ USD. Đây chính là thỏi nam châm thu hút các tập đoàn đa quốc gia cần nguồn năng lượng sạch và bền vững.

Hàm Kiệm - Tân Đức: Những đoàn tàu đã vào đường ray

Tại KCN Hàm Kiệm II với tỷ lệ lấp đầy đang tăng nhanh và doanh thu xuất khẩu ấn tượng (28,5 triệu USD năm 2025), nơi đây đang chứng minh sức sống mãnh liệt. Đáng chú ý nhất là dự án nhà ở xã hội cho công nhân sẽ bàn giao vào quý II-2026. Đây là tư duy quản trị hiện đại: Muốn thu hút "đại bàng", phải chăm lo cho "tổ kiến" tức là ổn định đời sống cho hàng ngàn công nhân lao động tại đây.

Đoàn công tác xem phối cảnh tổng thể KCN Hàm Kiệm II.

Tại KCN Tân Đức dù mới khánh thành giai đoạn 1 vào tháng 12-2025, nhưng việc thu hút được 7 dự án công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao cho thấy các nhà đầu tư đã nhìn thấy cơ hội cực lớn từ quỹ đất sạch và vị trí gần cao tốc.

Dù sở hữu tiềm năng khổng lồ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cũng thẳng thắn chỉ rõ những "điểm nghẽn" về bồi thường và giải phóng mặt bằng tại Sơn Mỹ. Thông điệp của lãnh đạo tỉnh rất rõ ràng: Tỉnh sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn đến cùng để biến những con số tỷ đô trên giấy thành những nhà máy thực thụ trên thực địa.

Ông Hồ Văn Mười phát biểu tại KCN Hàm Kiệm II.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Lâm Đồng trong năm 2026 không còn là giấc mơ xa vời, khi các cỗ máy công nghiệp phía Đông đã bắt đầu vào guồng quay mạnh mẽ nhất.

Khi những khối nhà ở xã hội tại Hàm Kiệm II bắt đầu sáng đèn; nhịp máy tại Tân Đức reo vang và đại công trình điện khí Sơn Mỹ bừng sáng, chính sự chuyển mình năng động trong những ngày đầu xuân 2026 là minh chứng rõ nét nhất cho một tư duy biết đánh thức những tiềm năng ngủ quên bên trục cao tốc, cảng biển và đường sắt tốc độ cao trong tương lai.