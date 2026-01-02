Lâm Đồng: Không để xảy ra lợi ích nhóm, tham ô trong quá trình khắc phục thiên tai 02/01/2026 17:01

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chủ trì cuộc họp khẩn về công tác khắc phục sạt lở do thiên tai và đưa ra những chỉ đạo mạnh mẽ đối với ngành giao thông và xây dựng.

Cảnh báo sạt lở trên đèo Prenn.

Thông điệp được nhấn mạnh là việc khắc phục, sửa chữa các tuyến đường không chỉ là vá víu tạm bợ mà phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong quá trình sử dụng vốn ngân sách.

Báo cáo tại buổi làm việc của Sở Xây dựng cho thấy, chuỗi ngày mưa lớn kéo dài liên tục từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12-2025 đã để lại những vết thương nghiêm trọng trên mạng lưới giao thông của tỉnh. Hàng loạt tuyến đường xương sống, cửa ngõ ra vào trung tâm tỉnh Lâm Đồng đều ghi nhận tình trạng sạt lở đất đá, nứt đường, hư hỏng taluy, thậm chí đường bị đứt đôi.

Đèo Mimosa bị đứt đôi.

Các vị trí "nóng" cần can thiệp khẩn cấp được Sở Xây dựng chỉ mặt điểm tên bao gồm: Quốc lộ 20 các đoạn đèo Mimosa và đèo D’ran cửa ngõ chính dẫn vào Đà Lạt. Đặc biệt là các đoạn tuyến từ Km251 - Km260+350 và Km263+800 - Km263+900.

Quốc lộ 27: Tuyến đường nối Lâm Đồng với các tỉnh lân cận, nghiêm trọng nhất là đoạn Km191 - Km206 và khu vực cầu Đơn Dương (Km200+432).

Quốc lộ 27C: Tuyến nối Đà Lạt - Nha Trang (Khánh Hòa), đặc biệt tại Km65+500 - Km65+800; các điểm sạt lở khác trên Quốc lộ 28 (đèo Gia Bắc) và đường ĐT.725…

Đèo Gia Bắc thời điểm bị ùn tắc.

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ của 10 công trình sạt lở (gồm 4 công trình đang thi công theo lệnh khẩn cấp và 6 công trình đã công bố tình huống khẩn cấp nhưng chưa có lệnh xây dựng), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị phải xốc lại tinh thần làm việc.

Ông Hải nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: "Đã làm thì phải đến nơi đến chốn, phải có sản phẩm cụ thể, chất lượng. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi ích nhóm, tham ô trong quá trình khắc phục sự cố thiên tai".

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu việc gia cố mặt đường, xử lý taluy âm phải được tính toán kỹ lưỡng, kết hợp với tầm nhìn dài hạn về việc mở rộng tuyến đường trong tương lai. Đối với các dự án chưa được bố trí vốn, Sở Tài chính phải khẩn trương tham mưu để dòng tiền về kịp thời, không để công trình chờ vốn.

Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 27C.

Đối với công trình xử lý khắc phục sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đèo Prenn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 bảo đảm tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục cần thiết để thông tuyến hoàn toàn trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách dịp đầu xuân 2026.

Cuộc họp với những thông điệp mạnh mẽ này được xem là động thái quyết liệt của chính quyền tỉnh Lâm Đồng nhằm ổn định hạ tầng giao thông, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội ngay trước thềm năm mới.