​Ly cà phê khổng lồ ở lại Đà Lạt đến tháng 2-2026 02/01/2026 12:03

(PLO)- Thay vì kết thúc ngày 2-1, mô hình ly cà phê khổng lồ tại Quảng trường Lâm Viên sẽ tiếp tục ở lại phục vụ du khách thêm hai tháng.

Ngày 1-1-2026, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) thống nhất việc gia hạn thời gian trưng bày mô hình ly cà phê khổng lồ tại Quảng trường Lâm Viên, tỉnh Lâm Đồng.

Rất nhiều du khách thích thú check-in ly cà phê khủng.

​Theo đó, Sở Công Thương thống nhất gia hạn thời gian trưng bày mô hình “Ly cà phê và Hạt cà phê” tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương, TP Đà Lạt) của Công ty TNHH TNI King Coffee đến hết ngày 28-2-2026.

​Công văn của Sở Công Thương nêu rõ: "Yêu cầu Công ty TNHH TNI King Coffee thực hiện đảm bảo nội dung theo kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025; chấp hành các quy định Luật Thương mại năm 2005; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và các quy định khác có liên quan".

​Sở cũng đề nghị Sở VH-TT&DL căn cứ ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan để tổng hợp, tham mưu thực hiện theo quy định hiện hành.

Lễ hội cà phê tại Đà Lạt.

Đây là tin vui cho cộng đồng du khách trẻ và những tín đồ cà phê khi ly cà phê "khủng" đang là điểm check-in rầm rộ của du khách đến Đà Lạt vào đầu năm 2026 sẽ tiếp tục ở lại phục vụ du khách thêm 2 tháng nữa thay vì kết thúc đúng hôm nay 2-1.

Được biết ly cà phê có chiều cao 12 mét, đường kính 7 mét là linh hồn của Lễ hội "Di sản cà phê toàn cầu 2025", sự kiện nhằm tôn vinh hơn 150 năm lịch sử cà phê Việt Nam.

Lễ hội "Di sản cà phê toàn cầu 2025" do Công ty TNHH TNI King Coffee tổ chức, kéo dài từ ngày 21-12-2025 đến 2-1-2026.

Ly cà phê khủng sẽ ở lại Đà Lạt đến hết tháng 2-2026.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập kiêm CEO TNI King Coffee, chia sẻ cà phê đã có mặt tại Việt Nam hơn 150 năm. Từ những vùng đất đầu tiên trên Tây Nguyên, đến nay, hơn 600.000 hecta cà phê đang nuôi sống hàng triệu hộ dân.

Hạt cà phê Việt Nam có mặt ở hơn 100 quốc gia, đóng góp hàng tỷ đô la cho nền kinh tế. Nhưng giá trị của cà phê Việt không chỉ nằm ở sản lượng hay con số mà nằm ở bản sắc, tinh thần lao động bền bỉ, và ở niềm tự hào được chắt lọc trong từng hạt cà phê.