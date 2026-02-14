Đề xuất áp thuế 0,1% mỗi lần chuyển nhượng tài sản mã hóa 14/02/2026 08:58

(PLO)- Theo dự thảo của Bộ Tài chính, cá nhân chuyển nhượng tài sản mã hóa có thể phải chịu thuế 0,1% trên doanh thu mỗi lần giao dịch.

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa. Điểm nổi bật là việc áp dụng chính sách thuế tương tự chứng khoán hiện hành trong suốt thời gian thí điểm.

Về chi tiết nghĩa vụ thuế, hoạt động chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa thuộc nhóm không chịu thuế giá trị gia tăng nhưng có quy định cụ thể về thuế thu nhập.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, mức thuế áp dụng là 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần, không phân biệt đối tượng cư trú hay không cư trú. Các tổ chức trong nước chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 20% tính trên lợi nhuận thuần (giá bán trừ giá mua và chi phí liên quan).

Riêng tổ chức nước ngoài chịu thuế 0,1% trên doanh thu từng lần chuyển nhượng. Các doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch phải nộp 20% thuế trên thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ.

Cá nhân chuyển nhượng tài sản mã hóa có thể phải chịu thuế 0,1% trên doanh thu mỗi lần. Ảnh: MINH TRÚC

Các quy định trên nhằm thực hiện Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ với lộ trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm, tính từ tháng 9-2025.

Bộ Tài chính nhấn mạnh nguyên tắc vận hành thị trường phải thận trọng, có kiểm soát và minh bạch. Mọi hoạt động từ chào bán, giao dịch đến thanh toán bắt buộc thực hiện bằng đồng Việt Nam qua các tổ chức trung gian được Bộ Tài chính cấp phép.

Để trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ hay sàn giao dịch tài sản số, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỉ đồng. Con số này gấp 3 lần mức tối thiểu của ngân hàng thương mại và khoảng 33 lần so với các công ty vận tải hàng không.

Bên cạnh đó, cơ cấu vốn đòi hỏi các tổ chức phải nắm giữ ít nhất 65%. Trong đó, trên 35% vốn phải đến từ ít nhất 2 định chế tài chính hoặc công nghệ, đồng thời giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa 49%.

Hiện Bộ Tài chính đã nhận 7 hồ sơ đề nghị cấp phép và đang tham vấn ý kiến từ Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước để xem xét phê duyệt.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho rằng phí giao dịch tài sản mã hóa và chứng khoán là hai việc khác nhau. Phí giao dịch chứng khoán của Việt Nam (0,1%) hiện rất thấp so với thế giới.

Tuy nhiên, nếu áp thuế 0,1% trên giao dịch tài sản số thì mức này sẽ rất cao so với các sàn quốc tế. VBA hy vọng mức thu thuế sẽ cạnh tranh để thu hút khách hàng trong và ngoài nước.

Vị này cũng cho rằng không nên đánh thuế trên giao dịch vì tần suất giao dịch tài sản mã hóa rất lớn, thường thực hiện bằng bot.

"Ở các nước, họ thường đánh thuế trên lợi nhuận được hiện thực hóa thay vì đánh trên giao dịch. Ví dụ, Bitcoin tăng giá nhưng người dùng chưa phải đóng thuế cho đến khi rút ra và hiện thực hóa lợi nhuận. Khi đó, thuế sẽ tính trên phần chênh lệch lợi nhuận", vị này nói.