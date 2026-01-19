Doanh nghiệp phát hành tài sản mã hóa phải hạch toán như hoạt động vay vốn 19/01/2026 20:48

(PLO)- Theo dự thảo Thông tư, doanh nghiệp phát hành tài sản mã hóa hạch toán kế toán tương tự hoạt động vay vốn doanh nghiệp. Còn nhà đầu tư tổ chức sẽ hạch toán theo nguyên tắc đầu tư tài chính.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán cho các tổ chức tham gia thị trường tài sản mã hóa, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ.

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, chế độ kế toán mới sẽ áp dụng cho 3 nhóm đối tượng chính tham gia thị trường thí điểm.

Gồm: Tổ chức cung cấp dịch vụ gồm các doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch, lưu ký, nền tảng phát hành; Tổ chức phát hành gồm các đơn vị thực hiện chào bán tài sản mã hóa qua nền tảng được cấp phép; Nhà đầu tư tổ chức trong nước gồm các pháp nhân thành lập theo luật pháp Việt Nam tham gia đầu tư.

Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là yêu cầu quản lý và hạch toán tách biệt giữa tiền, tài sản mã hóa của khách hàng với tài sản của chính tổ chức cung cấp dịch vụ.

Theo đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản mã hóa phải mở sổ theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, từng loại tài sản, từng khoản phải thu.

Mọi nguồn thu từ phí dịch vụ lưu ký, quản lý tài sản hay chuyển giao tài sản mã hóa phải được ghi nhận rõ ràng vào doanh thu hoạt động nghiệp vụ một cách riêng biệt, minh bạch.

Còn doanh nghiệp phát hành tài sản mã hóa, thực hiện chào bán, phát hành tài sản mã hóa sẽ căn cứ vào bản chất của giao dịch tài sản mã hóa để hạch toán kế toán cho phù hợp.

Bên cạnh đó, theo dự thảo Thông tư, doanh nghiệp phát hành tài sản mã hóa phải hạch toán kế toán tương tự như hoạt động vay vốn của doanh nghiệp.

Đối với hoạt động tự doanh tài sản mã hóa, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa ghi nhận các khoản doanh thu, chi phí của hoạt động tự doanh tài sản mã hóa tương tự như hoạt động chứng khoán kinh doanh.

Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải mở sổ để theo dõi chi tiết các loại tài sản mã hóa tự doanh mà tổ chức đang nắm giữ; hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ hoạt động tự doanh này.

Ngoài ra, phải thực hiện trích lập dự phòng rủi ro liên quan đến hoạt động tự doanh tương tự như hoạt động tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán...

Trong khi đó, các nhà đầu tư tổ chức sẽ hạch toán theo nguyên tắc đầu tư tài chính, phân loại dựa trên mục đích và thời gian nắm giữ.

Dự kiến, Thông tư này sẽ chính thức áp dụng từ năm tài chính 2026, đồng hành cùng giai đoạn thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05 của Chính phủ.