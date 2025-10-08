Nhận diện nguy cơ lừa đảo, rửa tiền từ thị trường tài sản mã hóa 08/10/2025 21:20

(PLO)- Thị trường tài sản mã hóa đã và đang xuất hiện các nguy cơ, rủi ro đến từ việc rửa tiền và tài trợ khủng bố, lừa đảo và hack.

Chiều 8-10, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức Diễn đàn “Đối thoại chính sách tài sản mã hóa: Từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường”.

Diễn đàn quy tụ sự tham gia Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức trong nước và quốc tế như Tether, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB), Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Thế hệ Mới.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA thông tin, vốn hóa thị trường tài sản mã hóa toàn cầu hiện hơn 4.270 tỉ USD, dự báo đến năm 2030 đạt 10.000 tỉ USD. Tổng số người dùng toàn cầu hiện đạt hơn 600 triệu người, với khối lượng giao dịch khoảng 204 tỉ USD/24 giờ.

Theo ông Trung, thị trường tài sản mã hóa đang xuất hiện các nguy cơ, rủi ro đến từ việc rửa tiền và tài trợ khủng bố, lừa đảo và hack. Tại Việt Nam, từ ngày 15-12-2019 đến 14-5-2024 đã phát hiện gần 20.000 vụ lừa đảo, liên quan hơn 17.000 đối tượng, thiệt hại trên 12.000 tỉ đồng.

Phần lớn tiền chiếm đoạt được chuyển thành tài sản mã hóa thông qua giao dịch P2P trên các sàn quốc tế (Binance, HTX, OKX), với giá trị giao dịch mỗi ngày lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Thủ đoạn né tránh điều tra là các đối tượng liên tục thay đổi số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và dùng ví blockchain để che giấu dòng tiền.

Bên cạnh đó, nguy cơ từ sàn không được cấp phép là thu thập/lưu trữ khối dữ liệu khách hàng lớn nhưng không tuân thủ Luật An ninh mạng, quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ông Trung cho hay, xu hướng toàn cầu của tài sản mã hoá đang định hình bằng sự đổi mới đi kèm tuân thủ. Việt Nam cần chủ động nắm bắt sớm để tạo lợi thế cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Quá trình phát triển thị trường phải gắn với thanh lọc, minh bạch và năng lực quản lý nội địa. Đồng thời xây dựng hệ thống giám sát – truy vết nội địa, xây dựng đội ngũ quản lý và nhân lực tuân thủ có trình độ chuyên môn cao.

“Đà Nẵng có điều kiện tiên phong triển khai mô hình thị trường tài sản mã hoá nội địa. VBA sẵn sàng phối hợp trong đào tạo nhân lực, hỗ trợ điều tra gian lận và chuẩn hoá, hướng tới thị trường đổi mới và tuân thủ nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước”, ông Trung khẳng định.

Các đại biểu trao đổi về thị trường tài sản mã hóa tại diễn đàn. Ảnh: TẤN VIỆT

Về việc cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa, ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Phát triển thị trường Chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) cho hay, doanh nghiệp được cấp phép làm thành viên trong Trung tâm tài chính quốc tế sẽ chỉ phục vụ người nước ngoài theo Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội.

Còn các sàn giao dịch muốn phục vụ người Việt Nam phải được Bộ Tài chính cấp phép theo Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ.

“Sau thời hạn sáu tháng kể từ khi đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá (VASP) đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư Việt Nam giao dịch tài sản mã hóa không thông qua VASP do Bộ Tài chính cấp phép tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý”, ông Hoà nhấn mạnh.