Chứng khoán vừa phá đỉnh kỷ lục lên 1.800 điểm 25/12/2025 11:55

Phiên giao dịch hôm nay (25-12), thị trường chứng khoán chứng kiến cú phá vỡ mốc 1.800 điểm chỉ ngay trong phiên sáng.

Thị trường tăng tốc mạnh sau khi Masan Consumer chính thức niêm yết lên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE). Đây là doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hoạt động trên nhiều ngành hàng thiết yếu..

Việc ông lớn này gia nhập sàn vừa bổ sung hàng hóa mới cho thị trường, vừa tạo thêm một cổ phiếu bluechip đình đám.

Quay trở lại phiên sáng nay, thị trường tăng tốc ngay từ khi mở cửa. Nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền giúp chỉ số VN-Index tăng một mạch từ 1.780 điểm lên 1.805 điểm, thiết lập kỷ lục mới.

Mới đây, hãng tin CNBC nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Bài báo cho biết bất chấp khối ngoại tiếp tục bán ròng, chứng khoán Việt Nam vẫn là một trong những thị trường tăng trưởng tốt nhất thế giới năm 2025.

Thành quả năm nay phần lớn đến từ vài mã cổ phiếu cụ thể. Tuy nhiên, giai đoạn 2026 trở đi dự kiến sẽ được thúc đẩy nhờ nền kinh tế tiếp tục khởi sắc. Động lực đến từ tăng trưởng GDP đạt trên 7% và lợi nhuận doanh nghiệp tăng 15%.

Bên cạnh đó là kỳ vọng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường mới nổi vào tháng 9-2026. Sự kiện này dự kiến kéo theo dòng vốn lớn đổ vào thị trường.

"Chúng tôi khá tự tin rằng các cơ quan chức năng sẽ giải quyết hiệu quả những vấn đề tồn đọng. Việc nâng hạng sẽ diễn ra đúng kế hoạch vào tháng 9-2026. Đạt vị thế thị trường mới nổi là cột mốc đáng chú ý đối với Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức quan trọng hơn nằm ở việc duy trì và củng cố vị thế này trong dài hạn", bà Nguyễn Hoài Thu, Trưởng bộ phận Đầu tư của VinaCapital nói.

Để duy trì vị thế đó, bà Thu cho rằng cần có những cải cách toàn diện hơn nhằm hiện đại hóa và nâng cao khả năng chống chịu của thị trường vốn. Điều này bao gồm cải thiện khả năng tiếp cận cho nhà đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa ngành nghề và thêm nhiều đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) chất lượng cao.

Bà Thu nhận định năm 2026 sẽ mang lại môi trường ổn định hơn. Lợi nhuận doanh nghiệp dự báo tăng trưởng khoảng 15%, đồng nghĩa tỉ suất lợi nhuận trên thị trường chứng khoán có thể đạt từ 15-20%.

"Định giá thị trường hiện vẫn ở mức hợp lý, cho thấy tiềm năng tăng trưởng xa hơn khi các dự báo về tăng trưởng lợi nhuận được hiện thực hóa", bà Thu chia sẻ.