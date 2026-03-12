Diễn biến mới của giá dầu sau thông tin có đợt xả kho lớn nhất trong lịch sử 12/03/2026 10:06

Phiên giao dịch hôm nay (12-3), giá dầu thô toàn cầu đang nhích tăng trở lại và phá vỡ vùng giá 80 USD/thùng.

​Cụ thể, giá dầu Brent chạm mốc 98,66 USD/thùng, tăng 7,26% so với phiên hôm qua. Giá dầu WTI cũng leo lên 93,51 USD/thùng, tăng 7,17%.

​Đặc biệt, các hợp đồng giao tháng 5-2026 đã có lúc chạm ngưỡng 98,55 USD/thùng, cho thấy tâm lý lo ngại về một cuộc khủng hoảng nguồn cung dài hạn.

​Để ổn định thị trường, các quốc gia thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nhất trí giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp. Đây là đợt xả kho lớn nhất trong lịch sử.

​Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol nhấn mạnh đây là hành động tập thể chưa từng có để đối phó với thách thức quy mô toàn cầu.

​Trong đó, Nhật Bản cam kết giải phóng 80 triệu thùng, trong khi Đức và Áo cũng xác nhận tham gia kế hoạch này.

​Dù Tổng thống Donald Trump khuyến khích các tàu tiếp tục lưu thông và hứa hẹn về sự an toàn, các chuyên gia thị trường vẫn tỏ ra thận trọng.

​Ông Sasha Foss, nhà phân tích tại Marex, cho rằng việc xả kho dự trữ chỉ giúp mua thêm vài ngày. Yếu tố then chốt vẫn là thời điểm eo biển Hormuz mở cửa trở lại.

​Nếu xung đột không kết thúc sớm, giá dầu được dự báo sẽ vượt ngưỡng 100 USD, thậm chí là 120 USD/thùng. Điều này gây ra một cuộc khủng hoảng vận tải và năng lượng kéo dài cho toàn thế giới.