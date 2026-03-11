Các hãng gọi xe tung chiêu giữ chân tài xế trước áp lực giá xăng dầu 11/03/2026 20:46

​(PLO)- Để giữ chân khách hàng và đối tác tài xế, một số hãng xe công nghệ đã tung chính sách ưu đãi ngắn hạn hỗ trợ chi phí xăng dầu thay vì tăng giá cước.

Chi phí nhiên liệu biến động đang khiến các tài xế lái xe công nghệ ngần ngại nhận những cuốc xe ngắn.

​Tài xế công nghệ lo giảm thu nhập

​Anh Ngọc Hiển, tài xế công nghệ tại TP.HCM, cho biết giá xăng biến động ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập hàng ngày. Do đó, anh ngần ngại nhận các cuốc xe ngắn hoặc tuyến đường dễ kẹt xe vào giờ cao điểm.

​Anh Hiển lý giải những chuyến xe ngắn thường có cước phí thấp, trong khi tài xế có thể phải di chuyển khá xa để đón khách. Trong bối cảnh xăng tăng giá, điều này làm giảm trực tiếp thu nhập của tài xế.

​Trước biến động giá xăng dầu, Grab vừa thông báo triển khai chương trình hỗ trợ đối tác tài xế sử dụng xe xăng từ ngày 11-3 đến 17-3.

​Theo đó, Grab thưởng tối đa 7% doanh thu/tuần cho tài xế xe bốn bánh ở TP.HCM, Hà Nội và 5% ở các tỉnh thành khác. Với tài xế xe hai bánh, mức hỗ trợ tối đa là 135.000 đồng/tuần tại TP.HCM, Hà Nội và 104.000 đồng/tuần ở các địa phương khác.

​Chương trình được áp dụng đồng thời với các chính sách thưởng hiện có và trích từ ngân sách nội bộ. Grab sẽ điều chỉnh linh hoạt các chương trình tiếp theo theo từng tuần nhằm bám sát diễn biến giá xăng dầu.

​Đơn vị này cũng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ đối tác tài xế chuyển sang sử dụng xe điện để tiết kiệm nhiên liệu.

Một số hãng xe công nghệ tung chính sách hỗ trợ chi phí xăng dầu cho tài xế. Ảnh: CHÍNH NGUYỄN

Trước đó, từ ngày 9-3, nền tảng Be Group đã triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tài xế trên toàn quốc nhằm ổn định hệ sinh thái và duy trì giá tiêu dùng.

​Thay vì tăng giá cước, Be Group hỗ trợ 200.000 đồng/tháng cho dịch vụ xe hai bánh và 800.000 đồng/tháng cho xe bốn bánh. Mức hỗ trợ được tính toán dựa trên hiệu suất và loại phương tiện, giúp bù đắp chi phí vận hành cho tài xế.

​Một số doanh nghiệp buộc phải thu phụ phí vì áp lực đầu vào

​Tuy nhiên, áp lực chi phí xăng dầu khiến nhiều đơn vị vận tải buộc phải điều chỉnh giá cước.

​Sáng 11-3, Viettel Post thông báo sẽ thu phụ phí xăng dầu bằng 10% cước vận chuyển đối với các dịch vụ trong nước nhằm "duy trì chất lượng dịch vụ". Chính sách dự kiến triển khai từ ngày 16-3.

​Đại diện Viettel Post chia sẻ với PLO rằng nhiên liệu luôn chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu chi phí logistics, đặc biệt là vận tải đường dài và liên vùng. Khi giá xăng dầu biến động, chi phí khai thác, vận hành đội xe và mạng lưới gia tăng tương ứng, tạo áp lực đáng kể lên hoạt động của doanh nghiệp.

​Theo thực tiễn logistics quốc tế, phụ thu nhiên liệu là giải pháp phổ biến để chia sẻ rủi ro chi phí và giúp doanh nghiệp duy trì chất lượng dịch vụ ổn định.

​Theo đó, Viettel Post sẽ tính phụ phí xăng dầu trên cước vận chuyển đối với toàn bộ dịch vụ trong nước, bắt đầu từ 0 giờ ngày 16-3-2026. Chính sách phụ thu được triển khai cẩn trọng theo từng giai đoạn, bám sát diễn biến thị trường và điều chỉnh linh hoạt để đảm bảo hài hòa lợi ích.

​Trước đó, ngày 10-3, Giao Hàng Tiết Kiệm cũng thông báo bổ sung phụ phí xăng dầu vào cước vận chuyển.

​Mức phụ phí sẽ tùy thuộc vào từng dịch vụ. Cụ thể, dịch vụ Express và Xfast dành cho người bán hàng trực tuyến sẽ chịu phụ phí 10,29%. Dịch vụ BBS dành cho khách hàng doanh nghiệp hoặc đơn hàng đặc thù có mức phụ phí là 17,15%.