Thay đổi thói quen, cắt giảm chi tiêu khi giá xăng dầu tăng cao 11/03/2026 17:59

(PLO)- Giá xăng dầu tăng cao khiến nhiều người dân phải thay đổi thói quen sinh hoạt, cắt giảm chi tiêu hàng ngày để vượt qua cơn bão giá hiện nay.

Gần một tuần nay, anh Văn Kỳ, ngụ phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, không chọn cách đi làm, đưa con đi học bằng ô tô như lâu nay nữa, thay vào đó là chiếc xe máy nhiều năm bỏ ở góc sân.

Theo anh Kỳ, giá xăng tăng cao khiến anh phải thay đổi thói quen đi làm bằng ô tô thay vì chọn xe máy để tiết kiệm trong bối cảnh cả nhà bắt đầu thắt chặt chi tiêu.

Đi xe máy, xe buýt thay vì ô tô riêng

“Lúc xăng chưa tăng, mỗi tháng chi phí khoảng 2 triệu tiền xăng cho ô tô. Giờ xăng lên 30.000 đồng/lít nên chỉ đi ô tô lúc cần thiết như lúc mưa gió, chở con đi học hoặc đi làm xa. Còn không chỉ dùng xe máy để tiết kiệm”- anh Kỳ nói.

Người dân phải thay đổi thói quen tiêu dùng, sinh hoạt vì giá xăng dầu tăng cao. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hương, ngụ xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, cũng quyết định đi làm bằng xe buýt thay vì đi ô tô như thường ngày. Dù phải dậy sớm hơn thường ngày để ra kịp chuyến xe buýt, nhưng chị chấp nhận để thắt chặt khoản chi cho xăng dầu nếu đi làm bằng ô tô dịp này.

“Từ nhà đến công ty gần 15 km, bình thường vẫn chạy ô tô cá nhân nhưng giờ giá xăng tăng cao nên quyết định đi xe buýt để tiết kiệm. May mắn trụ sở làm việc ngay tuyến xe buýt nên không phải đi hai chặng. Nếu giá xăng dầu không hạ nhiệt sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt của không chỉ mình mà rất nhiều người dân khác”- chị Hương nói.

Trong khi đó, một số gia đình chọn cách vẫn dùng ô tô nhưng cắt giảm chi tiêu các khoản khác.

“Nhà tôi vẫn dùng ô tô để chở con đi học vì hai con đã lớn nên không thể ngồi một chiếc xe máy. Thời tiết Nha Trang mùa này mưa nắng thất thường nên đưa đón con bằng ô tô cho tiện dù giá xăng tăng cao. Một tuần qua chi phí cho ô tô tăng gần một triệu đồng so với trước khi xăng tăng. Chi phí cho đi lại tăng đương nhiên phải tiết kiệm các khoản chi khác”- anh Nguyễn Thanh Hiếu, giám đốc một doanh nghiệp ở Nha Trang chia sẻ.

Theo anh Hiếu, thay vì ăn ngoài, gần tuần nay thay vì vợ anh quyết định cắt giảm, đi chợ nấu ăn ở nhà nhiều hơn để tiết kiệm.

“Thật ra gia đình hay đi ăn ngoài hoặc ăn nhà hàng là do tính chất công việc của hai vợ chồng, nhưng giờ vợ chấp nhận vất vả là về sớm đi chợ nấu ăn để tiết kiệm chi phí trong khi giá xăng dầu tăng cũng kéo theo nhiều hàng hóa, dịch vụ khác tăng theo”- anh Hiếu nói.

Hàng hóa, dịch vụ tăng theo giá xăng

Giá xăng dầu tăng cao khiến nhiều hàng hóa, dịch vụ cũng rục rịch tăng theo. Theo lãnh đạo Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang, doanh nghiệp này đã thông báo đến khách hàng điều chỉnh tăng giá vé xe buýt từ ngày 10-3.

Nhiều người dân chọn xe buýt đi làm để tiết kiệm chi phí trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Nguyễn Thái Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang, doanh nghiệp này có 41 xe buýt chạy bảy tuyến ở phía bắc Khánh Hòa.

“Trước ngày 7-3, trung bình một xe buýt tiêu thụ gần 1,5 triệu đồng nhiên liệu/ngày. Với giá dầu hiện tại, mỗi xe tiêu thụ gần 2,5 triệu đồng nhiên liệu/ngày. Do đó, chúng tôi buộc phải tăng giá vé chuyến khoảng 15% và giá vé tháng khoảng 9%”- ông Thanh thông tin.

Tương tự, nhiều hãng xe chạy tuyến Nha Trang - TP.HCM, Nha Trang - Lâm Đồng, Nha Trang - Vũng Tàu... cũng đã gửi bảng kê khai giá vé xe khách mới lên cơ quan chức năng để điều chỉnh giá vé.

Theo ông Đăng Khải, Giám đốc hãng xe khách Phúc An, chuyên chạy tuyến Nha Trang - TP.HCM, nhà xe này dự kiến sẽ tăng 20% giá vé cho tuyến Nha Trang - TP.HCM, 25% cho tuyến Nha Trang - Vũng Tàu. "Dù tăng nhưng chắc chắn vẫn chưa thể bù lại chi phí vì giá xăng dầu hiện tăng quá cao. Lúc giá dầu còn 19.500 đồng/lít mỗi chuyến từ Nha Trang đi TP.HCM hết hơn 4,6 triệu tiền dầu. Giờ dầu lên 32.000 đồng/lít, chi phí hết 7,6 triệu đồng cho mỗi chiều đi"- ông Khải nói.

Khảo sát quanh các chợ ở trung tâm Nha Trang như chợ Xóm Mới, chợ Đầm, chợ Ga… các mặt hàng thịt, cá, rau đã rục rịch tăng giá. “Mỗi kg thịt heo giờ tăng 5-10% vì chi phí vận chuyển tăng rồi, nên bán với giá cũ chắc chắn không còn lời”- bà Hà, tiểu thương buôn bán thịt heo ở chợ Ga chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều loại rau củ quả cũng tăng giá dù chưa nhiều. “Chỉ rau từ Đà Lạt- Lâm Đồng mới tăng giá, còn rau ở trong tỉnh vẫn chưa tăng. Hàng hóa từ Đà Lạt về đều tăng giá vì xăng dầu tăng cao, đơn vị vận tải buộc phải tăng giá chi phí vận chuyển”- đại diện Ban quản lý chợ Xóm Mới cho biết.

Trong bối cảnh giá cả các mặt hàng tăng lên, việc cắt giảm chi phí ảo rất cần thiết, người dân thu nhập hàng tháng ở mức trung bình đã bắt đầu thay đổi thói quen tiêu dùng.

“Lúc trước thường ở lại công ty rồi gọi dịch vụ đồ ăn qua ứng dụng, còn nay thì sáng nấu cơm ở nhà mang lên công ty. Gần một tuần nay, mình tiết kiệm được gần 500.000 đồng so với thời điểm trước khi giá xăng dầu tăng cao. Số tiền này mình bù vào khoản đổ xăng để đi làm”- chị Nguyễn Thị Huyền, nhân viên công ty chuyên bán ô tô ở phường Tây Nha Trang chia sẻ.

Chưa phát hiện ngừng bán hàng, đầu cơ, găm hàng

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Quốc Sanh, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, cho biết trước tình hình giá xăng dầu trong nước tăng cao, sở đã có các văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tiếp tục duy trì việc cung ứng, đảm bảo cung cấp liên tục, không bị gián đoạn nguồn cung cho thị trường.

Đồng thời, phải tuân thủ việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, bán hàng đúng thời gian đã đăng ký; thực hiện nghiêm các quy định trong kinh doanh xăng dầu.

Nhiều mặt hàng bắt đầu tăng giá theo nhịp độ giá xăng dầu tăng hiện nay. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cũng theo ông Sanh, Sở Công Thương đã yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường triển khai các đội khu vực thực hiện theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá bán xăng dầu; kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý, gián đoạn nguồn cung và ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.

Qua kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt là hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, tự ý tăng giá, không bán đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.

Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa thông tin, trong ngày 10-3, sở đã tổ chức họp với các doanh nghiệp để nghe báo cáo tình hình cung ứng xăng dầu trong thời gian qua, tình hình dự trữ xăng dầu trong thời gian tới, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị. Đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã tổ chức giám sát tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn, đến nay đã giám sát 347 cơ sở; tuyên truyền, ký cam kết 76 cơ sở.

“Sở Công Thương đã chỉ đạo quản lý thị trường kiểm tra, giám sát hàng ngày và báo cáo cho sở và Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương. Hiện chưa có trường hợp nào vi phạm”- ông Sanh nói.

Trong khi đó, theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa, những ngày qua, cơ quan này đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Các đội quản lý thị trường thực hiện việc giám sát việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ.

Qua kiểm tra, giám sát, Quản lý thị trường chưa ghi nhận tình trạng ngừng bán hàng trái phép hoặc đầu cơ, găm hàng...

Nguồn cung xăng dầu cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, việc cung ứng xăng dầu của các thương nhân phân phối cho các đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại một số khu vực có giảm về số lượng và chậm thời gian giao hàng so với thời gian trước đó.

“Chúng tôi đã làm việc với các đại lý, cửa hàng xăng dầu yêu cầu ký cam kết thực hiện đúng quy định trong hoạt động kinh doanh. Hiện, việc cung ứng xăng dầu của các thương nhân đã đảm bảo ổn định”- lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa nói.