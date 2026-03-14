OCB nhanh chóng triển khai Thông tư 77: Thiết lập lớp bảo mật chủ động, bảo vệ tối đa khách hàng 14/03/2026 10:31

Từ ngày 1-3-2026, Thông tư 77/2025/TT-NHNN chính thức được áp dụng, theo đó ngân hàng Phương Đông (OCB) đã tiến hành chủ động triển khai nâng cấp loạt tiêu chuẩn bảo mật trên ứng dụng OCB OMNI, tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của ngân hàng trong việc tuân thủ quy định và không ngừng nâng cấp trải nghiệm tiện lợi, an toàn cho khách hàng.

Trong phiên bản nâng cấp mới này, ứng dụng OCB OMNI sẽ được trang bị khả năng tự động phân tích và đánh giá mức độ an toàn của thiết bị đăng nhập.

Khi phát hiện môi trường sử dụng tiềm ẩn rủi ro, đơn cử như điện thoại đã bị can thiệp thay đổi hệ điều hành nguyên bản của nhà sản xuất: Root (đối với Android) hoặc Jailbreak (đối với iOS), sử dụng trình giả lập, hay ứng dụng được tải từ nguồn không chính thống, ứng dụng OCB OMNI sẽ tự động tạm ngưng kết nối. Sự can thiệp kịp thời này đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ thông tin đăng nhập và ngăn ngừa triệt để nguy cơ tài khoản bị kẻ gian trục lợi.

Ứng dụng OCB OMNI được tích hợp các tính năng bảo mật, tối ưu bảo đảm an toàn cho khách hàng

Đồng thời, OCB cũng khuyến khích người dùng sử dụng điện thoại chính hãng với hệ điều hành nguyên bản, không thực hiện các thao tác can thiệp kỹ thuật phá khóa như Root, Jailbreak hoặc bật chế độ nhà phát triển khi giao dịch và luôn cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng OCB OMNI từ các kho ứng dụng chính thức (App Store hoặc Google Play).

Bên cạnh việc siết chặt bảo vệ trên thiết bị, OCB còn củng cố hệ thống bảo mật thông qua quan hệ hợp tác chiến lược với Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR), thuộc Bộ Công an, để tích hợp giải pháp xác thực định danh VNeID vào ứng dụng OCB OMNI.

Từ đó, ngân hàng có thể truy cập và đối chiếu thông tin trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo xác thực chính xác và an toàn tuyệt đối, hỗ trợ các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc ứng dụng định danh điện tử, góp phần thực hiện thành công Đề án 06 của Chính phủ.

Việc sử dụng sinh trắc học khuôn mặt có đối chiếu với dữ liệu dân cư quốc gia đã đóng vai trò nền tảng trong hành trình chuyển đổi số của ngân hàng. Điều này cho phép OCB mang lại một quy trình mở tài khoản và định danh khách hàng (eKYC) hoàn toàn minh bạch, loại bỏ nguy cơ giả mạo giấy tờ, giúp khách hàng giao dịch dễ dàng và an toàn tuyệt đối.

Đại diện lãnh đạo OCB cho biết: "Chúng tôi xác định sự phát triển của ngân hàng số phải luôn dựa trên nền tảng cốt lõi là sự tin tưởng của khách hàng. Việc chủ động nâng cấp ứng dụng OCB OMNI không chỉ dừng lại ở sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), mà còn là cam kết mạnh mẽ của OCB trong việc đầu tư công nghệ dài hạn.

Giai đoạn đầu triển khai ít nhiều có thể sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng do sự thay đổi về thói quen từ trước đến nay. Tuy nhiên, hơn hết chúng tôi mong muốn mỗi giao dịch của khách hàng trên ứng dụng OCB OMNI không chỉ nhanh chóng, tiện ích mà còn được bảo vệ ở mức độ cao nhất.”

Nhằm siết chặt các tiêu chuẩn an toàn trong dịch vụ ngân hàng số, NHNN đã ban hành Thông tư 77/2025/TT-NHNN. Điểm đáng chú ý của quy định mới này là yêu cầu các ứng dụng tài chính phải có khả năng tự động nhận diện và ngay lập tức ngừng hoạt động trên các thiết bị được đánh giá là không an toàn. Đồng thời, hệ thống phòng thủ của ngân hàng phải đạt tiêu chuẩn phát hiện giả mạo sinh trắc học theo chuẩn quốc tế ISO 30107 cấp độ 2.

Những quy định khắt khe này đặt ra một tiêu chuẩn hoàn toàn mới cho toàn bộ hệ thống tổ chức tín dụng trong nước. Thực tế này đòi hỏi các ngân hàng thương mại không thể chỉ dừng lại ở việc bảo vệ dữ liệu trên nền tảng máy chủ trung tâm như trước đây, mà bắt buộc phải thiết lập một vòng bảo vệ nghiêm ngặt, trực tiếp ngay từ chính chiếc điện thoại cá nhân của khách hàng.