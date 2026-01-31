‘Đấu súng’ nghẹt thở, OCB HCM đăng quang Care For Việt Nam Cup 2026 31/01/2026 12:33

(PLO)- Sân vận động Thống Nhất đêm 30 đã thực sự trở thành “chảo lửa” khi có gần 2.000 cổ động viên chứng kiến trận chung kết kịch tính bậc nhất của giải bóng đá Tứ hùng - Care For Việt Nam Cup 2026.

Sau 80 phút giằng co căng thẳng và loạt sút luân lưu cân não, OCB HCM đã xuất sắc vượt qua Ta Pha Nghĩa Kỳ để bước lên ngôi vô địch Care For Việt Nam Cup 2026, khép lại một mùa giải bùng nổ dấu ấn chuyên môn lẫn giá trị cộng đồng.

Giải đấu là hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình thể thao hướng về xã hội với thông điệp “Một trái bóng – Triệu trái tim – Một cộng đồng”, do Ta Pha Group phối hợp cùng Care For Việt Nam tổ chức. Bốn đội bóng góp mặt đều là những đại diện ưu tú nhất của hệ thống TPG6v6 năm 2025, gồm CTG Bình Định, Ta Pha Nghĩa Kỳ, Xây dựng Hoàng Vũ Bình Thuận và OCB HCM. Các trận bán kết diễn ra ngày 24-1, trước khi mọi sự chú ý dồn về trận chung kết và lễ bế mạc tổ chức ngày 30-1.

Luật sư Võ Đan Mạch cùng tổ chức khởi động nghi thức bóng lăn trong trận chung kết giàu kịch tính.

Trận đấu cuối cùng là màn so tài được chờ đợi giữa OCB HCM và Ta Pha Nghĩa Kỳ, hai đội bóng thể hiện phong độ ổn định và lối chơi giàu bản sắc suốt giải. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, OCB HCM cho thấy sự chủ động khi đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng tốt và liên tục tạo sức ép. Sự năng động của các cầu thủ tuyến trên giúp đội bóng ngành ngân hàng sớm có được bàn mở tỉ số, do công của Phúc Hậu.

Bàn thua buộc Ta Pha Nghĩa Kỳ phải thay đổi thế trận. Họ dâng cao đội hình, gia tăng áp lực và liên tục thử thách hàng phòng ngự đối thủ. Sau nhiều tình huống bỏ lỡ, nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp ở đầu hiệp hai. Minh Triết tận dụng tốt cơ hội, dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát và khiến bầu không khí trên khán đài trở nên sôi sục hơn bao giờ hết.

"Cầu thủ thứ 12" cuồng nhiệt trên khán đài sân Thống Nhất.

Thế trận giằng co tiếp tục được đẩy lên cao trào khi OCB HCM một lần nữa vượt lên. Phút 66, từ một pha tổ chức tấn công mạch lạc, Minh Triết bên phía OCB HCM ghi bàn nâng tỉ số, tưởng như sẽ khép lại trận đấu trong 80 phút chính thức. Tuy nhiên, kịch bản kịch tính vẫn chưa dừng lại. Ở những giây cuối cùng, Minh Triết của Ta Pha Nghĩa Kỳ hoàn tất cú đúp cho riêng mình bằng pha solo táo bạo và dứt điểm ở góc hẹp, ấn định tỉ số hòa 2-2 và kéo hai đội vào loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11m, bản lĩnh đã lên tiếng. Các cầu thủ OCB HCM thực hiện loạt sút chính xác, trong khi Ta Pha Nghĩa Kỳ không thể tận dụng cơ hội. Chung cuộc, OCB HCM thắng 3-0 ở loạt luân lưu, chính thức trở thành nhà vô địch Tứ hùng - Care For Việt Nam Cup 2026 trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả.

Khán đài VIP sôi động chứng kiến cơn mưa bàn thắng.

Ban tổ chức đánh giá cao chất lượng chuyên môn, tinh thần thi đấu fair play và sự đồng hành nhiệt tình của người hâm mộ. Song hành với bóng đá, các hoạt động vì cộng đồng tiếp tục được triển khai mạnh mẽ thông qua chiến dịch “Một trái bóng – Triệu trái tim – Một cộng đồng”, với sự phối hợp của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhiều chương trình thiết thực đã và đang được thực hiện như xây dựng nhà tình nghĩa, lắp đặt hệ thống lọc nước sạch, đèn năng lượng mặt trời cho các khu vực khó khăn.

Giải đấu cũng góp phần lan tỏa tình yêu bóng đá tới thế hệ trẻ thông qua Dự án “Gieo ước mơ bóng đá” dành cho khoảng 1.000 em nhỏ trên khắp cả nước. Trong năm 2026, Ban tổ chức dự kiến trao tặng 200 xe đạp, 200 suất học bổng, 1 triệu hộp sữa trong khuôn khổ chương trình “Trung thu giữa Đại ngàn 2026”, cùng nhiều hoạt động thiện nguyện khác.

Dù rất nỗ lực trong cuộc đuổi bắt nghẹt thở, Ta Pha Nghĩa Kỳ đã không thể lật đổ OCB HCM.

Về mặt danh hiệu, OCB HCM giành chức vô địch, Ta Pha Nghĩa Kỳ về nhì và CTG Bình Định xếp hạng ba. Ở các giải thưởng cá nhân, Minh Triết của Ta Pha Nghĩa Kỳ đoạt danh hiệu Vua phá lưới, Huỳnh Quyền được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất, trong khi Trần Phúc Thiện của OCB HCM nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Trong thời gian tới, Ta Pha Group và Care For Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều sân chơi bóng đá phong trào, đặc biệt là giải bóng đá 6 người toàn quốc, với mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao tích cực và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.