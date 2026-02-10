Chủ tịch Paralympic “dạy bài học” cho FAM 10/02/2026 14:01

Thời gian qua và hiện nay, thực trạng bóng đá Malaysia đang rất bế tắc vì hầu như cả nước đang rất thất vọng. Trong vụ tuyển Malaysia giả mạo hồ sơ 7 nhập tịch, chủ tịch Paralympic Malaysia, ông Megat Shahriman đã lên tiếng chỉ trích lãnh đạo LĐBĐ Malaysia (FAM) .

Tất cả những gì chủ tịch Paralympic Malaysia nói về bóng đá Malaysia hiện nay là với tư cách fan bóng đá. Hiện nay, bóng đá Malaysia lại đang có làn sóng mới ngầm nhưng diễn ra rất sôi động. Đó là chạy đua tranh ghế mới vào FAM sau khi toàn bộ Ban chấp hành FAM từ chức qua vụ giả mạo hồ sơ nhập tịch lậu bị FIFA phát giác.

Một đội tuyển dùng đến 7 tuyển thủ giả mạo hồ sơ nhằm qua mặt FIFA đã là đạo đức quá tệ- Theo cách nhìn của Chủ tịch Paralympic Malaysia- Megat Shahriman. Ảnh:AFC

Chủ tịch Paralympic Malaysia, ông Megat Shahriman nói, ”Các anh chỉ biết chạy đua kiếm ghế, trong khi các anh có đổi mới trong quản lý, và liên tục làm mới mình để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bóng đá không? Các anh chạy đua ngồi ghế cao, các anh sẽ làm gì, săn lùng quyền lợi hay xả thân vì bóng đá nước nhà?".

Ông Megat Shahriman nói tiếp năm ngoái ông quan sát rất chi tiết và liên tục cuộc chạy đua vào các ghế của FAM. Các lãnh đạo tương lai hứa phát triển nền tảng bóng đá học đường, bóng đá cộng đồng... rất hoành tráng, nhưng để lại một hệ quả thật đáng xấu hổ, tức vụ gian lận, giả mạo hồ sơ 7 tuyển thủ vô cùng mất uy tín trên trường thế giới. Bây giờ vừa rời ghế hàng loạt, họ lại ngầm vận động hành lang lại chạy đua khác.

Theo ông Megat Shahriman: Điều quan trọng nhất của FAM hiện nay là cải tổ và đổi mới quản lý, nhưng lại không nghe các ứng viên nhắc đến. Chủ tịch Megat Shahriman cũng nêu so sánh, sở dĩ thể thao người khuyết tật Malaysia rất thành công không chỉ bình diện Đông Nam Á mà còn châu lục là vì, lãnh đạo cao nhất của Ủy ban Paralympic đồng lòng, vì cái chung, trăn trở và luôn đặt ra câu hỏi làm thế nào cho nền thể thao người khuyết tật tiếp cận tầm châu lục... Còn ở FAM thì các họ chạy đua ghế vì mục đích khác, không vì cái chung, mạnh ai nấy làm. Đến độ ai là người chủ trương làm sai lệch hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch còn không tìm ra. Vậy đừng mong chờ trách nhiệm và cải tổ.

Khi báo chí hỏi ai là người đủ tư cách có thể ngồi vào ghế Chủ tịch FAM hiện nay? Ông Megat Shahriman cho biết: “Thực tài ai ngồi vào thì nhiều nhưng vào đó họ có chịu trăn trở, đổi mới, cải tổ hay không lại là chuyện khác”.

Khi được hỏi về Hoàng tử Ismail (từng là chủ tịch FAM năm 2014-2017), chủ tịch CLB Johor Darul Tazim có đủ phẩm chất làm chủ tịch FAM, ông Megat Shahriman gạt ngay và nói: “Không được, ông ấy cũng dính đến những cầu thủ nhập tịch lậu”. CLB Johor Darul Tazim sở hữu 3 trong 7 tuyển thủ nhập tịch lậu gồm Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal.

Chủ tịch Megat Shahriman thiên về hướng phát triển bền vững bóng đá trong nước, đào tạo trẻ vững chãi thì bóng đá mới phát triển tốt được, đó là ông nhìn nhận với tư cách là fan bóng đá nước nhà.