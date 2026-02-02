Nguyễn Xuân Son có lu mờ trước 3 tuyển thủ nhập Malaysia? 02/02/2026 17:37

(PLO)- TX.Nam Định cùng Nguyễn Xuân Son đang làm mưa làm gió bảng B cúp C1 Đông Nam Á, nhưng gặp đối thủ rắn mặt và đẳng cấp sẽ ra sao?

Nguyễn Xuân Son đã có 7 bàn trong ba trận gần nhất cho TX. Nam Định, liệu tối 5-2 tại Thiên Trường anh có lu mờ trước 3 trong số 7 tuyển thủ nhập tịch lậu của tuyển Malaysia?

Theo lịch đấu lượt trận cuối bảng B Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup 2025 - 2026, TX. Nam Định tiếp CLB Johor Darul Tazim của Malaysia. CLB của Hoàng tử Ismail, cựu Chủ tịch LĐBĐ Malaysia này hiện đang sở hữu 3 trong 7 tuyển thủ nhập tịch lậu của tuyển Malaysia.

CLB Johor Darul Tazim đang sở hữu 3 trong 7 tuyển thủ nhập tịch lậu gồm Joao Figueiredo (hàng đầu), Hector Hevel (dòng thứ nhì) và Jon Irazabal (dòng 3).

Trong 3 tuyển thủ nhập tịch từng “gieo sầu” cho tuyển Việt Nam tại sân Bukit Jalil tối ngày 10-6 năm rồi có tiền đạo Joao Figueiredo ở đẳng cấp thế giới góp một bàn vào chiến thắng 4-0 của Malaysia.

Hai cầu thủ khác gồm tiền vệ Hector Hevel và hậu vệ cánh Jon Irazabal. Tiền vệ Hector Hevel cũng là một cầu thủ đẳng cấp cao, trong đó Hevel đã “dọn cỗ” cho Figueiredo ghi bàn. Còn Jon Irazabal là hậu vệ cánh lên công về thủ và phát động tấn công rất ấn tượng.

Nguyễn Xuân Son liệu có xuyên thủng nổi hàng phòng ngự của đội khách qua 16 trận toàn thắng giải nội địa M-League? Ảnh: CTP

Theo phán quyết mới nhất của CAS và FIFA tạm thời tuân thủ là cả 7 cầu thủ nhập tịch lậu tạm được hoãn án treo giò 1 năm để tiếp tục đá bóng trong màu áo CLB lẫn đội tuyển. Sau này, khi CAS ra phán quyết, mọi thứ rõ ràng.

Tay săn bàn Joao Figueiredo góp một bàn trong chiến thắng 4-0 của Malaysia, anh đang thuộc biên chế Johor Darul Tazim. Ảnh:Bola

Theo lịch đấu lúc 19 giờ 30 ngày 5-2, CLB Johor Darul Tazim sẽ đến Thiên Trường làm khách trước TX. Nam Định ở lượt trận cuối bảng B (lượt thứ 5, mỗi bảng 6 đội).

Chủ nhà TX. Nam Định với sự trở lại của Nguyễn Xuân Son đã xây chắc ngôi đầu bảng với 4 trận toàn thắng. Nguyễn Xuân Son đá 3 trận gần nhất ghi 7 bàn (hat-trick vào lưới Shan Utd, cú đúp trước Bangkok Utd và cú đúp vào Lion City Sailors.

Tuy nhiên CLB Johor Darul Tazim là đội bóng vô đối của Malaysia với ngoại binh, cầu thủ nhập tịch tuyển Malaysia rất chất lượng, cùng những tuyển thủ Malaysia hay nhất như Aiman Arif, thủ môn số 1 tuyển Malaysia Syihan Hazmi, Sharul Saad, đặc biệt là tiền đạo từ Brazil Bergson da Silva...

Thậm chí CLB Johor Darul Tazim này còn được ví mạnh hơn cả đội tuyển Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0.

Hiện nay giải M-League đi được 16 lượt trận, thì đội có 16 chiến thắng với 48 điểm, hơn đội thứ nhì Selangor 16 điểm.

Với một lực lượng rất bản lĩnh lại được trui rèn nhiều năm ở giải hàng đầu châu lục từ AFC Champions League phiên bản cũ đến phiên bản mới Elite hai mùa qua, Johor quả là đối thủ cực lớn.

Với hàng phòng ngự toàn ngoại binh châu Âu, Nam Mỹ của đối thủ, Nguyễn Xuân Son của TX. Nam Định có cơ hội tỏa sáng hay không?