Thống kê ấn tượng của MU trước Aston Villa, Sir Alex Ferguson rời sân sớm 15/03/2026 07:09

(PLO)- Thông tin về Manchester United: Sir Alex Ferguson theo dõi trận đấu rồi ra về sớm, Mbeumo gặp khó khăn và ngôi sao đầu tiên rời sân tập được tiết lộ.

Nếu có ai hiểu rõ việc không nên rời sân trước khi trận đấu kết thúc, thì đó chính là HLV huyền thoại của MU Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, Ferguson đã rời sân vận động Toughsheet của Bolton sớm và bỏ lỡ màn lội ngược dòng của đội chủ nhà ở những phút bù giờ.

Bolton, đội bóng thuộc League One, bị Wycombe Wanderers dẫn trước 2-1 ở phút thứ 90 nhưng Corey Blackett-Taylor đã ghi bàn ở phút 91 và 95 để tạo nên một màn lội ngược dòng ngoạn mục.

HLV của Bolton, Steven Schumacher, nói: “Tôi biết ông ấy (Sir Alex Ferguson) sẽ đến. Sir Alex Ferguson hiểu rõ hơn ai hết rằng không nên rời sân trước khi trận đấu kết thúc! Nhưng hy vọng là ông ấy đã tận hưởng trận đấu".

Sir Alex Ferguson (hàng dưới, thứ hai từ trái sang) theo dõi trận đấu của Bolton nhưng rời sân sớm. ẢNH: SUN SPORTS/GETTY

Ugarte rời sân tập sớm

Manuel Ugarte hiện là cầu thủ dự bị tại MU, nhưng tiền vệ người Uruguay này lại là một trong những người đầu tiên rời khỏi khu tập luyện của CLB. Theo nguồn tin từ trung tâm huấn luyện Carrington, Ugarte thường về nhà sớm nhất vào lúc 12 giờ 15 phút trưa sau buổi tập luyện vào một số ngày. Các buổi tập chính thức của MU bắt đầu lúc 9 giờ sáng.

Nhiều cầu thủ đã dành nhiều thời gian hơn ở khu tập luyện trong mùa giải này sau khi CLB khánh thành khu tập luyện mới trị giá 50 triệu bảng. Ugarte, bản hợp đồng trị giá 50,75 triệu bảng Anh, đã có một mùa giải thứ hai đáng thất vọng tại MU, chỉ ra sân đá chính 9 trận. Khi Ugarte có mặt trên sân, MU để thủng lưới 25 trong số 44 bàn thua mùa này.

Urgate có phong độ không tốt mùa này. ẢNH: SUNSPORTS/GETTY

2. Cuộc chiến của Mbeumo

Nhiều cầu thủ của Manchester United đã sa sút phong độ trong những tuần gần đây, nhưng Bryan Mbeumo là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tiền đạo ghi bàn hàng đầu của "quỷ đỏ" có lẽ đã trải qua màn trình diễn tệ nhất của mình trong trận thua 2-1 trước Newcastle, diễn ra ba ngày sau trận đấu trước đó của MU với Crystal Palace.

Thông tin từ CLB cũ của Mbeumo là Brentford cho biết, tiền đạo người Cameroon thường gặp khó khăn khi phải thi đấu hai hoặc ba trận mỗi tuần. Mbeumo gia nhập MU kịp thời để tham gia chuyến du đấu trước mùa giải tại Mỹ nhưng anh chỉ chơi 45 phút trong trận giao hữu thứ ba và cũng là trận cuối cùng gặp Everton ở Atlanta.

Manchester United đã dành phần lớn thời gian tập luyện ở Chicago để nâng cao thể lực của Mbeumo, trong khi Brentford trở lại tập luyện trước mùa giải một tuần sau khi Manchester United bắt đầu.

Vào mùa hè năm ngoái, khi Brentford hội quân trước mùa giải, Mbeumo không trở lại CLB tập luyện vì anh không muốn mạo hiểm với chấn thương có thể gây nguy hiểm cho vụ chuyển nhượng trị giá 71 triệu bảng của mình đến Old Trafford.

3. Yêu cầu cấp bách của Carrick

Manchester United đã tổ chức buổi họp báo hôm thứ Sáu sớm hơn 45 phút để Carrick có thể xem đội U-21 Manchester United thi đấu với Southampton tại Carrington. Thông thường, CLB tổ chức cuộc họp báo của HLV trước trận đấu lúc 13 giờ 15, nhưng các nhà báo được yêu cầu đến lúc 12 giờ 30 để gặp mặt.

Trên đường ra về, Carrick đã xin lỗi khi một phóng viên hỏi ông lý do tại sao thời gian họp báo lại thay đổi. Việc đội U-21 MU thi đấu tại Carrington suốt cả ngày là rất hiếm, các trận đấu thường diễn ra vào tối thứ Hai hoặc thứ Sáu tại Leigh Sports Village.

4. Thống kê tệ hại đáng chú ý của MU

Nếu Manchester United giành quyền tham dự Champions League hoặc Europa League mùa tới, họ sẽ phải thi đấu ít nhất thêm tám trận nữa. Các cầu thủ nên điều chỉnh lại lịch trình của mình nếu muốn có một mùa giải tốt hơn.

Mỗi khi Manchester United thi đấu ba hoặc bốn ngày sau trận đấu trước đó tại Ngoại hạng Anh mùa này, họ hòa 1-1 với West Ham trên sân nhà, hòa 1-1 với Wolves trên sân nhà, hòa 2-2 trên sân khách trước Burnley, hòa 1-1 trên sân khách trước West Ham và thua 2-1 trên sân khách trước Newcastle.

Như vậy mỗi khi MU chơi 3 ngày 1 trận, họ đã đánh mất 11 điểm, trong đó có 8 điểm trước ba đội đang nằm trong khu vực xuống hạng.

MU tích cực tập luyện trước trận gặp Aston Villa. ẢNH: SUNSPORTS/GETTY

5. JJ Gabriel mắc bệnh ngôi sao?

Khi đội U-18 Manchester United dẫn trước Nottingham Forest 3-0 trong hiệp một vào thứ Bảy, thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel đã đăng tải những Story trên Instagram từ tài khoản của mình. Gabriel ghi hai bàn trong hiệp một và tài khoản Instagram của anh đã khoe thành tích 18 bàn thắng mà Gabriel ghi được cho đến nay trong mùa giải này.

Không đời nào HLV Darren Fletcher cho phép cầu thủ nào dùng điện thoại trong trận đấu, vì vậy đội ngũ của Gabriel và chính anh cần phải nhanh chóng thay đổi. Việc sử dụng mạng xã hội đã phát triển vượt bậc so với thời của Federico Macheda tại MU. Macheda đã nhận được vô số lời mời kết bạn trên Facebook sau bàn thắng trong trận ra mắt MU khó quên khi mới 17 tuổi vào lưới Aston Villa. Đó là bàn thắng quyết định vào phút cuối giúp MU giành trọn 3 điểm.