Carrick cứu MU ngoạn mục, ông chủ Ratcliffe hé lộ kế hoạch bất ngờ 15/03/2026 11:58

(PLO)- MU đang trải qua giai đoạn chuyển mình đáng chú ý trong mùa giải này, và cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong sự thay đổi này là HLV tạm quyền Michael Carrick.

Đồng sở hữu CLB, Sir Jim Ratcliffe, đã công khai dành những lời khen ngợi cho cựu tiền vệ người Anh sau chuỗi kết quả tích cực mà MU đạt được kể từ khi ông tiếp quản băng ghế chỉ đạo.

Carrick được ban lãnh đạo Manchester United giao nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng cho đến hết mùa giải sau khi CLB quyết định chia tay HLV Ruben Amorim. Quyết định này ban đầu gây nhiều tranh cãi, nhưng những gì diễn ra sau đó đang khiến người hâm mộ dần thay đổi góc nhìn.

Kể từ khi Carrick nắm quyền, MU cho thấy sự cải thiện rõ rệt về lối chơi và kết quả. Đội bóng thi đấu ổn định hơn tại Premier League, đồng thời thể hiện tinh thần thi đấu tích cực hơn so với giai đoạn trước đó. Những màn trình diễn này giúp “Quỷ đỏ” vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, qua đó mở ra cơ hội lớn để giành vé tham dự UEFA Champions League mùa tới.

MU thăng tiến sau khi HLV Carrick nắm quyền dẫn dắt. Ảnh: EPA.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Sky Sports, đồng sở hữu MU Ratcliffe không giấu được sự hài lòng khi nói về công việc mà Carrick đang thực hiện tại Old Trafford. Ông khẳng định vị chiến lược gia 44 tuổi đã làm rất tốt kể từ khi nhận nhiệm vụ.

“Anh ấy đã làm một công việc tuyệt vời, đúng vậy, hoàn toàn tuyệt vời”, Ratcliffe chia sẻ khi được hỏi về sự tiến bộ của đội bóng dưới thời Carrick.

Dù vậy, khi đề cập đến khả năng bổ nhiệm Carrick làm HLV trưởng chính thức trong tương lai, Ratcliffe tỏ ra khá thận trọng. Ông từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến việc ký hợp đồng dài hạn với vị chiến lược gia người Anh.

Ông chủ Ratcliffe hài lòng với sự tiến bộ của MU dưới thời Carrick. Ảnh: EPA.

“Không, tôi sẽ không thảo luận về điều đó bây giờ”, Ratcliffe nói ngắn gọn, tránh đi sâu vào những suy đoán đang lan rộng trong dư luận.

Theo Ratcliffe, ưu tiên lớn nhất của MU lúc này là đảm bảo đội bóng kết thúc mùa giải với vị trí đủ cao để giành quyền tham dự Champions League. Đây được xem là mục tiêu quyết định, bởi chiếc vé tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu sẽ mang lại lợi ích lớn cả về danh tiếng lẫn tài chính cho CLB.

Tuy nhiên, Ratcliffe cũng nhắc nhở rằng mùa giải vẫn chưa bước vào hồi kết. Manchester United vẫn còn khoảng bảy đến tám trận đấu phía trước, và mỗi trận đều có ý nghĩa quan trọng đối với cục diện bảng xếp hạng.

Quỷ đỏ đang mơ mộng trở lại đấu trường quen thuộc Champions League mùa sau. Ảnh: EPA.

“Rõ ràng là chúng tôi đang nghĩ đến điều đó. Nhưng vẫn còn 7 hoặc 8 trận đấu nữa, vì vậy vẫn còn một chặng đường khá dài phía trước”, ông nói.

Đối với Carrick, Manchester United không phải là môi trường xa lạ. Trong sự nghiệp thi đấu, ông từng gắn bó với đội chủ sân Old Trafford hơn một thập kỷ và trở thành một phần quan trọng trong giai đoạn thành công của câu lạc bộ. Carrick đã góp mặt trong nhiều danh hiệu lớn, bao gồm các chức vô địch Premier League và chiếc cúp Champions League.

Sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa MU cùng những kinh nghiệm tích lũy trong phòng thay đồ được xem là lợi thế giúp Carrick nhanh chóng thích nghi với vai trò huấn luyện. Chính yếu tố này khiến nhiều người tin rằng ông có thể là lựa chọn lâu dài cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

Cựu tiền vệ MU có lợi thế am hiểu đội bóng cũ. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, giới chuyên môn và người hâm mộ bắt đầu bàn luận sôi nổi về khả năng Carrick được trao cơ hội chính thức nếu ông có thể giúp MU giành suất dự Champions League. Thành tích đó nói thay cho năng lực cầm quân của vị chiến lược gia 44 tuổi.

Dẫu vậy, ban lãnh đạo Manchester United hiện vẫn tập trung vào mục tiêu trước mắt. Điều quan trọng nhất là duy trì phong độ ổn định trong những vòng đấu cuối cùng của mùa giải, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào về tương lai của băng ghế huấn luyện.