Lượt trận thứ 5, bảng B - Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup: Liệu có tái hiện trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại Thiên Trường tối 5-2? 05/02/2026 06:01

Không một fan nào của Việt Nam “nuốt trôi” trận đội nhà thua Malaysia 0-4 tại Bukit Jalil tối 10-6 năm rồi tại vòng loại Asian Cup 2027. 19 giờ 30 ngày 5-2, trận đấu này sẽ “tái hiện” tại Thiên Trường khi TX Nam Định gặp Johor Darul Tazim ở cúp C1 Đông Nam Á. CLB Johor Darul Tazim được ví là mạnh hơn cả tuyển Malaysia sở hữu 3 trong 7 tuyển thủ nhập tịch Malaysia cùng nhiều cầu thủ rất chất lượng từ nội đến ngoại binh.

Ngay sau khi Tòa án thể thao quốc tế (CAS) tuyên tạm thời cho phép 7 tuyển thủ nhập tịch sai phạm của Malaysia thi đấu trở lại, sau khi họ bị FIFA cấm thi đấu 1 năm, họ đã lập tức ra sân trong màu áo CLB.

Tối 5-2,Nguyễn Xuân Son sẽ tiếp tục "đốt lưới" Johor Darul Tazim? Trận đấu như tái hiện trận Malaysia- Việt Nam.

Ở lượt trận thứ tư bảng B, Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup ngày 29-1, 3 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm tiền đạo Joao Figueiredo, hậu vệ Jon Irazabal và tiền vệ Hector Hevel đã trở lại giúp đội Johor Darul Tazim đánh bại Shan Utd 3-0.

Ngoài 3 trong 7 tuyển thủ Malaysia tạo đẳng cấp khác biệt đánh bại tuyển Việt Nam 4-0, Johor Darul Tazim còn có những tuyển thủ Malaysia nội địa như tay săn bàn, tiền vệ cánh Aiman Arif 4 năm liền là Cầu thủ Malaysia hay nhất, thủ môn số 1 tuyển Malaysia Syihan Hazmi, Romel Morales, Stuart Wilkins, Daniel Ting,Sumaresh,Herberty Fernades (cựu vua phá lưới Thai-League). Johor Darul Tazim còn có rất nhiều ngôi sao sáng mà báo chí Malaysia ví không ngoa là mạnh hơn tuyển Malaysia.

Joao Figueiredo sẽ đến Thiên Trường "so tài" cùng Nguyễn Xuân Son. Ảnh: Bola

Lực lượng Johor Darul Tazim đến Nam Định chạm trán chủ nhà có 2 tác giả bàn thắng trong trận thắng Việt Nam 4-0, đó là tiền đạo Joao Figueiredo và hậu vệ Corbin Ong. Tiền vệ Hector Hevel (gốc Hà Lan) cũng thi đấu rất ấn tượng.

Trước đây anh từng tuyên bố với báo chí Malaysia là ông nội của anh là người Malaka (vùng eo biển Malacca). Trong trận thắng Việt Nam 4-0 ấy, Hector Hevel thể hiện đẳng cấp rất cao ở vai trò tiền vệ trung tâm, chính anh là người dọn cỗ cho Joao Fugueredo ghi bàn.

Bây giờ, TX. Nam Định tiếp “tuyển Malaysia thu nhỏ” có 3 trong 7 tuyển thủ vượt đẳng cấp này, liệu chủ sân Thiên Trường có duy trì mạch thắng? Và “sát thủ” Nguyễn Xuân Son có ghi bàn? Trong trận Việt Nam thua Malaysia 0-4, Son vắng mặt vì chấn thương. Còn bây giờ phía đội khách đến từ Johor có đến hơn 2/3 lực lượng là đội tuyển mạnh của Malaysia.

Nguyễn Xuân Son đang thể hiện rất ấn tượng tại Shopee Cup khi đá 3 trận ghi bảy bàn từ Rangon đến Bangkok rồi về Thiên Trường, nay anh sẽ chạm trán đối thủ rắn mặt bách chiến bách thắng qua 16 lượt trận M-League với 48 điểm. Cũng nên nhớ rằng, Johor Darul Tazim mùa hiện nay cũng đang tham dự sân chơi Elite châu Á, còn Nam Định chơi giải hạng 2 nhưng đã bị loại.

Ở bảng B, Shopee Cup, cả TX. Nam Định và Johor Darul Tazim đã đoạt vé vào bán kết khi lần lượt có 12 và 10 điểm, trong khi đội xếp ba Preah Khan của Campuchia chỉ có 4 điểm.

Tại V-League, TX. Nam định đang... ì ạch với 11 điểm qua 11 lượt trận xếp thứ 9/14, khác hẳn với Johor 16 trận toàn thắng.TX. Nam Định cũng đầy rẫy ngoại binh nhập tịch, ngoài một Nguyễn Xuân Son thì sòng phẳng mà nói chất lượng những ngoại binh còn lại không bằng Johor.

CLB Johor Darul Tazim sở hữu hơn 2/3 lượng lượng là tuyển thủ Malaysia từ ngoại binh nhập tịch đến cầu thủ nội địa. Ảnh: Bola

.Hai đội đã có vé vào bán kết của giải, tuy nhiên đây là cuộc chạm trán vì danh dự của hai nền bóng đá. Mùa này nhìn cách thể hiện của nhà vô địch V-League trông có vẻ như họ đang đầu tư cho giải C1 Đông Nam Á - Shopee Cup hơn.

+ Dự đoán: Có thể hòa 2-2 hoặc TX. Nam Định thắng 1 bàn cách biệt.