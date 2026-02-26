Giải Vô địch futsal nữ Đông Nam Á: Việt Nam gặp tuyển Thái Lan ở bán kết 26/02/2026 20:30

(PLO)-Tuyển Thái Lan và Việt Nam chạm trán tại bán kết, chủ nhà có đòi được món nợ 2 năm trước tại chung kết?

Nếu như hai năm về trước tại Manina, Philippines, tuyển nữ Futsal Việt Nam đánh bại tuyển Thái Lan 2-1 để vô địch giải Futsal nữ Đông Nam Á lần thứ nhất, thì giải lần thứ 2 này, hai đội lại gặp nhau ở bán kết.

Sau khi tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar 5-2, còn Úc hòa Philippines 1-1 ở lượt cuối bảng B, Úc lên ngôi nhất bảng với 7 điểm, Việt Nam chiếm ngôi nhì với 6 điểm (thua Úc 0-2, thắng Philippines 2-0, thắng Myanmar 5-2).

Tuyển Thái Lan thắng Malaysia 8-0. Ảnh: CTP

Bảng A (3 đội), Thái Lan có hai trận toàn thắng, thắng Indonesia 3-0 và Malaysia 8-0. Malaysia và Indonesia hòa nhau 4-4. Indonesia có ngôi nhì bảng A khi cùng 1 điểm với Malaysia nhưng hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn.

Tuyển Thái Lan chủ nhà giải đấu lần thứ nhì ngay vòng bảng họ đã đòi được “món nợ” trước Indonesia.

Hồi SEA Games 33, tuyển futsal nữ Thái Lan ngậm đắng khi bị Indonesia đánh bại tại bán kết 7-6 qua loạt luân lưu sau 50 phút hòa 4-4. Thái Lan cay đắng mất cơ hội tranh HCV. Vào chung kết tuyển nữ Futsal Việt Nam đánh bại Indonesia 3-0.

Tuyển Việt Nam sẽ chạm trán tuyển Thái Lan tại bán kết. Ảnh:CTP

Còn hai năm về trước, khi giải đấu lần thứ nhất diễn ra ở Philippines thì Thái Lan đã thua tuyển Việt Nam ở trận chung kết 1-2.

Có điều, tuyển nữ Futsal Thái Lan có phong độ rất thất thường. Hồi World Cup 2025, khu vực Đông Nam Á, ngoài Philippines tham dự giải không phải thi đấu vòng loại thì Thái Lan là đội vượt qua vòng loại tại Asian Cup 2025 khi họ vào đến chung kết gặp Nhật Bản.

Tại World Cup 2025, tuyển nữ Futsal Thái Lan có 2 thua 1 hòa rời giải sớm. Quay về SEA Games 33 trên sân nhà, tưởng chừng họ duy trì phong độ cực cao khi là á quân châu Á, nhưng cuối cùng lại bị đội mới tập chơi futsal Indonesia loại ở bán kết...

Qua những lần “sụp hầm” đó, lần này trên sân nhà, tuyển nữ Futsal Thái Lan nhất định sẽ không để lặp lại bằng sự thận trọng và duy trì phong độ cao.

Bán kết hay chung kết, tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam chạm trán nhau thì luôn mang lại sự hấp dẫn và trận bán kết tới đây cũng vậy.

+ Lịch bán kết (ngày 28-2):

Úc (nhất bảng B) - Indonesia (nhì bảng A) lúc 15 giờ

Thái Lan (nhất bảng A) - Việt Nam (nhì bảng B) lúc 18 giờ 30