VCK Futsal Asian Cup 2026: Tuyển Thái Lan “kéo” Việt Nam vào tứ kết 29/01/2026 20:13

(PLO)- Tuyển Thái Lan cũng có chiến thắng thứ hai nên họ đã cùng tuyển Việt Nam vào tứ kết giải Futsal châu Á.

Trận thứ hai của lượt trận thứ nhì bảng B vòng chung kết (VCK) Futsal vừa kết thúc, theo đó tuyển Thái Lan hủy diệt Kuwait 6-1, cùng nắm tay Việt Nam vào tứ kết.

Theo đó, bất chấp tuyển Việt Nam có hai trận đầu toàn thắng, nhưng khi trận Thái Lan - Kuwait chưa kết thúc thì chưa chắc thầy trò Diego Giustozzi đi tiếp. Bởi Kuwait dù thua Việt Nam 4-5, nhưng nếu Thái Lan thua Kuwait thì phải chờ sau lượt trận cuối trong trường hợp 3 đội có cùng 6 điểm sẽ xét các chỉ số phụ.

Tuyển Thái Lan hủy diệt Kuwait đến 6-1 và cùng Việt Nam đặt vé tứ kết. Ảnh: AFC.

Và chuyện đó đã không xảy ra, khi tuyển Thái Lan đã dội cơn mưa gôn vào lưới Kuwait để có hai trận toàn thắng như Việt Nam.

Như vậy lượt trận cuối lúc 15 giờ ngày 31-1, trận Việt Nam - Thái Lan trở thành chung kết bảng, còn trận Kuwait - Lebanon chỉ mang tính thủ tục mà thôi.

Có chút chia buồn cho cựu HLV tuyển Việt Nam Bruno Garcia đang dẫn dắt tuyển Kuwait đã có hai trận toàn thua và hết cơ hội vào tứ kết.

Tuyển Việt Nam thắng Lebanon 2-0 và có vé vào tứ kết. Ảnh: AFC.

Vấn đề nảy sinh bây giờ là ở bảng A, chủ nhà Indonesia cực mạnh, khi họ đang là nhà vô địch Đông Nam Á và SEA Games. Còn nhớ ở lượt trận cuối SEA Games 33 có tính chất như một trận chung kết, Indonesia đá cho chủ nhà Thái Lan một trận thất kinh hồn vía bằng chiến thắng 5-1 để lên ngôi.

Khả năng cao là Indonesia sẽ lên ngôi nhất bảng A, nên trận chung kết bảng B giữa Việt Nam và Thái Lan là cực kỳ quan trọng. “Anh cả" Thái Lan chỉ còn là dĩ vãng, và đối thủ lớn Indonesia hiện nay mới là điều làm họ đáng sợ nhất.

Chính vì thế việc lên ngôi nhất bảng B giữa hai đội Việt Nam hay Thái Lan sẽ được Ban huấn luyện lẫn cầu thủ tính toán kỹ lưỡng để tránh gặp chủ nhà Indonesia ở tứ kết. Thái Lan chỉ cần hòa là nhất bảng trong khi Việt Nam buộc phải thắng.