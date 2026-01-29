AFC chính thức lên tiếng, Malaysia rơi vào ma trận pháp lý của FIFA 29/01/2026 13:31

(PLO)- Sau nhiều ngày giữ im lặng, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cuối cùng đã chính thức phản hồi trước làn sóng tranh cãi dữ dội xoay quanh 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, những người vừa được Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) và FIFA cho phép tạm thời trở lại thi đấu.

Động thái “bảo lãnh tại ngoại” này tưởng chừng mang lại tia hy vọng cho bóng đá Malaysia, nhưng trên thực tế lại mở ra một mớ bòng bong pháp lý khiến ngay cả AFC cũng lúng túng.

Vụ việc bắt nguồn từ bê bối nhập tịch liên quan đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), khi bảy cầu thủ bị FIFA xác định có dấu hiệu sử dụng hồ sơ không hợp lệ và bị cấm thi đấu 12 tháng. Tuy nhiên, sau khi các cầu thủ này nộp đơn kháng cáo, CAS đã chấp thuận tạm hoãn án phạt, đồng thời FIFA cũng xác nhận cho phép họ thi đấu trở lại trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp với các trận đấu của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, AFC không thể đứng ngoài cuộc. Tổng thư ký AFC, ông Windsor John, cho biết liên đoàn vừa nhận được thư từ FIFA nhưng thông tin trong đó vẫn chưa đủ rõ ràng để đưa ra kết luận chắc chắn. Theo ông, AFC đang tiếp tục làm việc với FIFA nhằm xác định chính xác tình trạng pháp lý của các cầu thủ, đặc biệt là việc họ có đủ điều kiện ra sân cho đội tuyển quốc gia hay không.

AFC cũng đau đầu với những quyết định có vẻ trái ngược của FIFA. Ảnh: TNST.

Ở chiều ngược lại, FAM lại tỏ ra khá lạc quan. Liên đoàn khẳng định văn bản từ FIFA xác nhận việc khôi phục tư cách thi đấu cho 7 cầu thủ ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Điều đó đồng nghĩa, về mặt lý thuyết, Malaysia có thể triệu tập họ mà chưa bị coi là vi phạm, bởi vụ việc vẫn chưa có phán quyết cuối cùng và các cầu thủ được xem là “vô tội cho đến khi bị kết luận”.

Thế nhưng, chính AFC đã chỉ ra một điểm mâu thuẫn nghiêm trọng trong các quyết định của FIFA. Dù cho phép bảy cầu thủ nhập tịch quay lại sân cỏ, FIFA vẫn giữ nguyên án xử thua ba trận giao hữu của đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ FIFA Days. Các trận gặp Cape Verde, Singapore và Palestine, vốn có kết quả hòa và thắng, đều bị sửa thành thất bại 0-3 do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Án phạt được ban hành vào tháng 12-2025 đã khiến Malaysia bị trừ điểm nặng trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo ông Windsor John, đây chính là điểm khiến AFC bối rối nhất. Một mặt, FIFA cho phép các cầu thủ tạm thời thi đấu trở lại. Mặt khác, FIFA lại khẳng định họ không đủ điều kiện ở những trận đấu trước đó. AFC hiện chưa nhận được hướng dẫn cụ thể nào để dung hòa hai quyết định mang tính trái chiều này và chỉ có thể tiếp tục chờ thêm thông tin chính thức.

Đội tuyển Malaysia có trận tái đấu Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 nhưng không chắc có sử dụng các ngoại binh nhập tịch. Ảnh: TNST.

Thực tế cho thấy ngay cả AFC cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy mập mờ giữa CAS và FIFA. Nhiều ý kiến cho rằng việc FIFA cho phép các cầu thủ nhập tịch thi đấu ở cấp đội tuyển quốc gia khi vụ bê bối chưa ngã ngũ chỉ khiến tình hình thêm phức tạp. Ngược lại, ở cấp CLB, AFC khẳng định 7 cầu thủ này vẫn có thể ra sân bình thường, bởi các giải đấu CLB không chịu sự ràng buộc chặt chẽ về quốc tịch như đội tuyển quốc gia.

AFC cũng nhấn mạnh rằng quyết định tạm thời của CAS không đồng nghĩa vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, và cũng không làm thay đổi các án phạt đã được áp dụng cho những trận đấu trước đây của Malaysia. Trong lúc mọi thứ vẫn chưa sáng tỏ, bóng đá Malaysia đang đứng trước một giai đoạn đầy bất ổn, mà mỗi bước đi đều có thể kéo theo những hệ lụy khó lường.